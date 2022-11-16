İnternet hızını arttırmanın yolları

Çoğu zaman internet yavaşlığından özellikle evde internet kullananlar Wİ-Fİ bağlantısında zaman zaman yaşanan hız problemlerinden dolayı şikayet ediyor. Çoğu işimizi internet üzerinden yaptığımızı düşünürsek internetin kesilmesi ve ya hız problemi yaşamak oldukça can sıkıcı oluyor.

Modern teknoloji çağında evdeki bütün ürünler neredeyse akıllı oldu. Bu akıllı cihazlarında internet bağlantısına ihtiyacı oluyor. Ancak bu akıllı cihazların hızlı çalışabilmesi için kaliteli ve hızlı internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Çoğu şirketin evden çalışma modeline döndüğünü de düşünürsek internet hızı önem taşır hale gelmiş oluyor. Wİ-Fİ yolu ile kurulan bağlantılarda çeşitli sorunlardan dolayı yavaşlık olabiliyor.

Sizler için Wi-Fi bağlantısını hızlandırmanın yollarını derledik; Öncelikle ilk yapmanız gereken internet hizmet sağlayıcınız ile görüşüp hızınızı öğrenmelisiniz. Ardından hızınızı test etmelisiniz ve Wİ-Fİ performansınızı öğrenmelisiniz.

Daha sonra yapmanız gereken modeminizin konumuna, modemin performansına bakmak olmalı. Eğer modem bulunduğunuz yerden çok uzak bir yerdeyse ve ya cihazınız çok eskiyse değişikliğe ihtiyacınız olabilir. Wİ-Fi şifrenizi değiştirmekte de fayda olacaktır. Çünkü komşularınız şifrenizi keşfettilerse ücretsiz bir şekilde ağınıza bağlanıp kullanmaya başlayacaklar ve bu durum sizin internetinizin yavaşlamasına neden olacaktır.

Wİ-Fİ BAĞLANTISINI HIZLANDIRMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Modemi yeniden başlatın. Güncellemelerinizi yeniden yükleyin.

Mevcut olanın bağlantılarla aşırı yüklenmesi durumunda Wi-Fi frekans bandınızı veya kanalınızı değiştirin.

Modemi evin ortasında konumlandırın.

Windows güç ayarlarını yüksek performans olarak değiştirin.

İnternet hizmet sağlayıcısını değiştirebilir veya paketinizi güçlendirip bir üst pakete geçebilirsiniz

Parolanızı mutlaka değiştirin ve uzun güçlü bir şifre belirleyin

Ev ağında kullanmadığınız akıllı cihazların bağlantısını kesin