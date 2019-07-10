İş Gezisinde ve Tatilde İnternetini Yanında Nasıl Taşırsın: 4G LTE router; Zyxel WAH7608

İş Gezisinde ve Tatilde İnternetini Yanında Taşı

Tatilde bile ışık hızında internet bağlantısına sahip olmak ve yüksek kalitede WiFi paylaşım deneyimi yaşamak için; taşınabilir 4G LTE router; Zyxel WAH7608’e terfi edin!

Havaların ısınmasıyla beraber tatil beldeleri son ayların en yoğun günlerini yaşıyor. Tatil süresince güneş gözlüğü, şapka ve mayo dışında internet erişimi de artık temel ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. Ancak yüksek hızda kesintisiz internete sahip olmak her zaman mümkün olmayabiliyor.

Sosyal medyayı daha etkin kullandığımız yaz aylarında, tatil beldelerine doğru yaptığımız uzun araba yolculuklarında internet erişimine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. GSM operatörümüzün mobil veri kullanım kotasını aştığımızda ise yüksek bedelli faturalar nedeniyle zaman zaman hepimiz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tüm bu sorunların önüne geçmek için tatile çıkarken bir LTE router’ı da çantanıza atmakta fayda var!

İnternet erişiminde sorun yaşadığınızda ikinci bir alternatif olarak Zyxel’in taşınabilir router’ı sizin için en iyi seçenek olabilir. Zyxel’in 4G LTE router’ı WAH7608 ile aynı anda 10 kişi 4G bağlantı kalitesiyle yüksek hızda internet bağlanabiliyor.

Araba yolculukları dışında tren yolculuklarında da internet erişimi problemi ile karşı karşıya kalıyoruz. Trende cep telefonunuzdan e-postanızda ki yüklü dosyaları indirmek, kesintisiz video ve film izlemek pek mümkün olmuyor. Ailenizle, arkadaşlarınızla ya da iş ortaklarınızla sık seyahat ediyor veya yoğun bir şekilde tren ve karayolu ile ulaşımı tercih ediyorsanız WAH7608 sizin de aradığınız çözüm olabilir.

Seyahat halindeki kullanıcıların en büyük sorunu; veri hızlarıdır. WAH7608 taşınabilir 4G LTE router, 300Mbps hız olanağı sunuyor. Ürünün “tak-çalıştır” tasarımı ise kullanıcıların hiçbir teknik ayar yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde LTE üzerinden internete bağlanmaya imkan tanıyor.

Tak-çalıştır tasarım, sınırsız özgürlük!

Zyxel WAH7608 4G LTE Taşınabilir Router, pil ile çalışıyor. Hareket halindeyken WiFi bağlantısını paylaşmak için tasarlanan cihaz, tak ve çalıştır özelliği sayesinde; bir SIM kart takıldığında anında internet bağlantısı sunabiliyor. WAH7608, WiFi paylaşımı desteği ile diğer aktiviteler için akıllı telefonunuzu özgür kılıyor.

Pil ömrü, seyahat edenlerin en büyük sorunları arasında yer alıyor.ZyXEL WAH7608, güç tasarruf modu ile yüksek güç verimliliği sağlıyor. Cihazın enerji tüketimi düşük olduğu için 8 saat çalışma süresi avantajı bulunuyor. Taşınabilir yönlendiricilerin temel amacı, internet bağlantısını başkalarıyla paylaşmaktır. 802.11ac Wi-Fi teknoloji desteği sayesinde WAH7608, aynı anda 10 WiFi cihazını destekleyebiliyor.

Tatil = Konfor,eğlence ve WiFi

Zyxel Marka ve Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar, tatilde kablosuz ağ bağlantısı ihtiyacının artan önemine dikkat çekiyor. “Z kuşağı, WiFi’siz bir hayatı düşünemiyor” diyen Uyar, sözlerini söyle sürdürüyor:

“Çocuklarınız için organize ettiğiniz bir tatilde onları mutlu etmenin en önemli unsuru; konfor ve eğlencenin yanıda yüksek hızda internet bağlantısı olabiliyor. Otelde, pansiyonda veya yazlıkta WiFi bağlantısını garanti altına alamıyorsanız bu durum aileniz için sıkıntı dolu dakikalar anlamına gelebiliyor. Çocuklar kadar, yetişkinler de internetsiz bir yaşam düşünemiyor. Hepimiz sosyal medyadan, mesajlaşma uygulamalarından ve e-postalarımızdan bir dakika bile ayrı kalmak istemiyoruz. Mobil cihazlarımız üzerinden ailemiz ve arkadaşlarımızla her daim iletişim halinde olmaya, ilgi alanlarımıza dair blog’ları takip etmeye, dünyada neler olup bittiğine dair haber portallarını okumaya öylesine alıştık ki… Hatta bazılarımız;artık cep telefonlarını veya tabletleri; tamamen TV’nin ve dizüstü bilgisayarların yerine koydu. TV programlarını akıllı cihazlardan izliyoruz,film ve müzik dinlemek için yine cep telefonlarını tercih ediyoruz. Bu nedenle ailelere tatile giderken yanlarına bir de LTE router almalarını öneriyorum. Zyxel’in 4G destekli LTE routerı WAH7608 iş ve tatil amaçlı sık seyahat edenlerin sürekli çevrimiçi kalmalarına imkan sağlıyor.”

ZyXEL WAH7608 4G LTE router’ın SD kart desteği sayesinde kablosuz olarak verilerinizi paylaşabilmek de mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken;SD kartınızı WAH7608 4G LTE router’a takmak ve kullanıcı arayüzü üzerinden bu özelliği etkinleştirmek.