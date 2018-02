İnternetsiz YouTube Go Sonunda Türkiye’ye geliyor

İnternetsiz Youtube, Go sonunda Türkiye’de. Kullanıcıların YouTube’dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yakındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor. Veri kullanımını daha fazla kontrol imkanı sağlayan YouTube Go ile YouTube’un gücü artık her yerde kullanıcının elinin altında olacak

YouTube’un gücü artık her yerde elinizin altında olacak

Geçtiğimiz yıl, için YouTube’un gücünü yeni nesil kullanıcılar için açığa çıkaran ve baştan sona yeni geliştirilmiş bir uygulama olan YouTube Go’yu Hindistan’da kullanıma sunduk. O günden bu yana YouTube Go’yu aralarında Endonezya, Nijerya ve Tayland’ın da bulunduğu 14 ülkede daha hayata geçirdik ve video dünyasına daha fazla insanın katılmasının nasıl bir etki yaratabileceğine birinci elden tanıklık etme fırsatı bulduk.

Örneğin, Endonezya’da düşük gelirli toplulukları ve aileleri eğitmek ve güçlendirmek için teknoloji kullanan bir Startup olan Mapan, YouTube Go’yu girişimci kadınları finansal beceriler ve kaynaklarla donatmak için düzenli olarak gerçekleştirdikleri topluluk buluşmaları olan “arisan”ların bir parçası olarak kullanıyor. Sistem her topluluk başkanının küçük bir işletmeyi kurup işletmekle ilgili videoları bir çalma listesini halinde indirmesi, sonra da topluluktakilerin YouTube Go’nun yakındakilerle paylaşım işlevini kullanarak bu videoları birbirleriyle paylaşmaları esasına dayanıyor. Nijerya, Lagos’ta düşük gelirli çocukların devam ettiği bir okulu işleten öğretmen, YouTube Go kullanmak “bana matematik derslerinden, sınıf süslemeye kadar her konuda yardımcı olan çok daha fazla videoyu indirip izlememe imkanı veriyor” diyor.

Bugün itibariyle YouTube Go’nın kullanıldığı ülke sayısı toplamda 130’un üzerine çıkarttığımız için heyecanlıyız. YouTube Go, bağlantı durumu ne olursa olsun YouTube daha fazla erişimin yanı sıra veri kullanımı üzerinde de daha fazla kontrol imkanı sağlıyor.

YouTube Go’da öne çıkan özellikleriniz YouTube Ürün Yöneticisi Jay Akkad şöyle açıklıyor:

Sizin için önemli videolar: Bölgenizde trend ve popüler olan videolar YouTube Go ana ekranında yer alır, böylelikle sizin çevrenizin ilgisini çekecek videoları keşfetme imkanı bulursunuz. Tüm deneyimi ana dilinizde ve ilgilinizi çeken videolarla yaşarsınız.

Deneyiminizi kontrol edin: YouTube Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz. Daha sonra ileride izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.

Yakındakilerle video paylaşımı: YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.

YouTube Go’nun daha önce kullanıma sunulduğu ülkelerdeki kullanıcıların sevdiğini gördüğümüz bu özelliklerde birkaç tasarım değişikliğine giderek daha da kullanışlı hale getirdik:

Yüksek kalitede izleme: Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.

Sevdiğiniz güncel içeriği keşfedin: Kullanıcıların daha da güncel video önerileri talebi doğrultusunda yaptığımız yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşabileceksiniz. Ayrıca sevdiğiniz kanallara yeni videolar yüklendiğinde size haber vereceğiz.

Daha kolay paylaşım: Video paylaşmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bu yüzden artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.

Kullanıcıların tercihleri, istekleri ve ihtiyaçlarına cevap veren yepyeni özellikler içeren bir YouTube uygulaması geliştirmek için uzun süredir çalışıyoruz. Şimdi avucunuzun içindeki YouTube’un gücüyle neler yapabileceğinizi görmek için sabırsızlanıyoruz.

Youtube Go henüz yayınlanmadı ama bazı hesaplarca indirilebilir durumda. Şimdilik sağlıklı çalışmama ihtimali bulunuyor. İndirmek için buradan devam edin.