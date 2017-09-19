iOS 11 Eski 32 Bit iPhone ve iPad Uygulamalarını Çalıştırmayacak

iOS 11'e hemen geçmek istemeyebilirsiniz. Çünkü Apple, iOS 11 eski 32 Bit uygulamaları çalıştırmayacak şekilde ayarladı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Bu durum son 2 yıl için güncelleme almamış uygulamaları hedefliyor. Bir çok uygulama geliştiricileri tarafından terk edilse de bir çok kullanıcı bu uygulamaları kullanıyor.

Sebebi ise iOS 11'in 64 Bit uygulamaları çalıştırmasının sonucudur. Bu numaralar, bir işlemcinin aynı anda ne kadar veriyi işleyebileceği gösterir. Apple'ın daha kararlı bir sürüm sunmak için bu yola girmesi mantıklı gözüküyor. Ama ne kadar mantıklı?

Apple, App Store'un Haziran 2015'ten bu yana 64 bitlik desteği olmayan güncellemeleri reddettiğini açıkladı. Öyle bile olsa, bu geçiş, işletim sistemlerinin eski yazılımları daha uzun süre desteklemesi genel bir eğilim düşürüyor.

Ne Yapmalı?

2 yıl içinde teknoloji ne kadar hızlı gelişirse gelişsin uygulamaları engellemek doğru gözükmüyor. Mesela Microsoft sık kullanılan bir çok eski programı çalıştıracak şekilde güncelleniyor.

İyi bir nokta ise iOS 11 yüklemeden önce hangi uygulamaların çalışmayacağını gösteriyor.

iPhone ve iPad sahipleri, aygıtlarının Ayarlar menüsüne girerek, uygulamanın Hakkında düğmesini tıklayıp Uygulamalar alt başlığına tıklayarak, çalışmayacak uygulamaları görebilirler.

iOS 11'e geçme zorunluluğunuz yok ama sistem iyileştirmeleri için yeni cihazlarda güncellemeler gerekli.