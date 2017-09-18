Yarın yani 19 Eylül 2017 tarihinde iOS 11 sürümü destekleyen iPhone cihazlara yüklenebilecek. Ekran görüntüleme, iMessage ve ödeme seçeneklerine kadar bir çok yenilik iPhone kullanıcılarını bekliyor.

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İşte size iOS 11 ile gelecek olan 9 yenilik

Tek tuşla bir çok kontrol

IOS 11'de fark edeceğiniz en büyük görsel değişiklik, ekranınızın alt kısmından yukarı doğru kaydırarak ortaya çıkan yeni kontrol menüsü. Sıkıcı ve tek düze kontrol paneli gitti. Özelleştirilebilir özelliklerle gelecek olan bu yeni panel çok çok daha iyi gözüküyor.

Güç tasarrufu, ekran kayıt seçenekleri, müzik denetimleri gibi bir çok seçenek hızlıca erişilebilir olacak. Kontrollerin çoğuna Force Touch kullanarak hızlıca erişebileceğiniz ayarlarda bulunacak. Ancak bunların yanında en iyi özellik, kişiselleştirilebilir olmasıdır. Çok beklendi bu özellik.

Telefon ekranını kaydedin ve video olarak paylaşın

Kendinize ait bir video yaratarak arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz. Kontrol Merkezi'nde bulunan bu kullanışlı küçük özellik ile ekranınızda olup bitenleri bir video formatında yakalayabilir ve dünyayla paylaşabilirsiniz. Bunu daha önceki iOS'ta teknik olarak yapmak için yollar olsa da, üçüncü taraf uygulamaları ve çok fazla hayal kırıklığı yaşatıyordu.

Şifrenizi hecelemeye gerek kalmadan herkesi Wi-Fi'ye bağlayın

Siz ve arkadaşlarınızın iOS 11 kullanıyorsa, Wi-Fi şifresini paslamak çok kolay. Fiziksel olarak ağınıza katılmaya çalışan başka bir cihazın yakınındaysanız, iPhone veya iPad'inizde yeni bir ekran otomatik olarak açılır ve sizi taleplerini bildirir. Tek bir düğmeyi tıklatarak anında onları ağa bağlayabilirsiniz.

Kamerayı Gif yapıcı olarak kullanın

Canlı fotoğraflar uygulaması, eklenen yeni efektlerle beraber büyük bir güncelleme aldı. Artık fotoğraflarınızı bir gif dosyasını dönüştürebileceksiniz. Uzun pozlama veya flu ayarı artık ellerinizde.

Ekran görüntülerini kaydetme geliştirildi

Nihayet yorulmadan düzgün bir şekilde ekran görüntüsü paylaşmak mümkün. Şekiller, notlar, çizimler ve kırpma emrinize amade. Ayrıca sosyal medyada paylaşmadan iMessage yolu ile gönderebiliyorsunuz.

Notları mantıklı bir şekilde kullanın

Note uygulaması, iOS 11'de çok gerekli bir güncelleme aldı. Artık notlarınıza tablolar, yapılacaklar listesi ve çizimler ekleyebilirsiniz. Yeni güncelleme, görüntü ekleme sürecini de hızlandırdı ve hatta Fotoğraflar uygulaması içinden notlar oluşturmayı çok daha kolay hale getiren bir özellik içeriyor.

iPhone 8 Plus'da tek elle klavye kullanımı

Plus kullanıcılarının iyi bir şey de yazı yazarken ki elinizi kullanmanızın gerektiğidir. Ortada bir mücadele var. Bu mücadele iOS 11 ile artık kalmayacak. Tek elle yazabilme özelliği hem sağ el hem de sol el destekli olarak nihayet geliyor.

Bildirimler akıllandı

IOS 10'da, iki farklı ekranda bildirimleri okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz: kilit ekranı ve aşağı kaydırarak eriştiğiniz ayrı bir bildirim alanı gelir. Ancak, iOS 11'de bu işlem basitleştirildi. Şimdi, aşağı hızlıca kaydırdığınızda, telefonunuz kilitliyken bildirimlerinizin gösterildiği ekrana getirilirsiniz.

Fotoğraflar için yer açın

iOS 11, bir dizi yeni özellik ile gelerek cihazınızın içinde yer bulmaya çalışmanın korkunç sorumluluğunu üstleniyor. Ayarlar Depolama bölümünde, "Eski Şarkıları Otomatik Sil" ve "Kullanılmayan Uygulamaları Kaldır" gibi ayarları kullanmayı seçebilirsiniz; bu da kullanılmayan uygulamaları geçici olarak yükler. 1 kaç GB kara geçebilirsiniz.

iOS 11 özelliklerini nasıl buldunuz, bu özellikler için yeni iPhone alır mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.