iOS 11’de Açık Keşfedildi: Kilitli Telefondan Fotoğraflara Ulaşılabiliyor

iOS 11’de Bulunan Açık Sayesinde Ekran Kilidi Açılmadan Fotoğraflara Ulaşılabiliyor

iOS11’de yeni bir açık bulundu ve yazılımın en son sürümünü çalıştıran bütün cihazlarda geçerli.

iDevices isimli bir Yotube kanalı tarafından bulunan bu açık, iOS 11.0.3 veya beta iOS 11.1 kullananları etkiliyor.

iPhone sahibinin telefon numarasını bilmeniz (siri aracılığı ile yapılabilir), çağrı göndermeniz ve ardından kilit ekranındayken bir kaç hareket yapmanız yeterli.

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Apple muhtemelen bu hatayı düzeltmek için bir yama yayınlayacaktır. Kazara bulunacak bir açık olmasa da birisinin uğraşırsa özel fotoğraflarınıza ulaşabilmesi can sıkıcı.

iOS Nedir

iOS (eski adıyla iPhone/iPad OS) Apple’ın başlangıçta iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod touch ve iPad’de de kullanılan mobil işletim sistemidir. 2007 – 2010 yılları arasında “iPhone OS” isminde idi. Mac OS X’den türetilmiştir. iOS içinde 4 katman bulundurmaktadır: Core OS tabakası, Core Servisleri tabakası, Medya tabakası ve Cocoa Touch tabakası. Yazılım cihazın içinde 2500 MB’lık bir alan kaplamaktadır. iOS işletim sistemi yapısı nedeniyle Apple App Store ve iTunes dışında hiçbir yerden uygulama yüklenemez.