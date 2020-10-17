İOS 14’te iPhone’un Ana Ekranını Özelleştirme

Apple, iPhone ana ekranınızın iOS 14 ile görünümünü değiştirmek için bazı ilginç görsel özellikler ekledi. Ancak, cihazınızı güncelledikten hemen sonra herhangi bir değişiklik fark etmeyeceksiniz, ancak kendiniz özelleştirebilir ve iPhone ana ekranınızı tamamen yenileyebilirsiniz. görünüm.

Orijinal iPhone’un piyasaya sürülmesinden bu yana, iOS ana ekranı, uygulamaların ve klasörlerin ızgaraları ile büyük ölçüde aynı kaldı, bu da onu tutarlı hale getirdi, ancak bazı işlevler açısından eksik. Neyse ki, tüm bunlar iOS 14 güncellemesiyle değişiyor çünkü ilk defa ana ekrana widget ekleyebiliyorsunuz . Buna ek olarak, ana ekrandan uygulama sayfalarını gizleyebilir ve yeni Uygulama Kitaplığı özelliği ile dağınıklığı en aza indirebilirsiniz. Kombinasyon, iPhone Ana Ekranında daha önce mümkün olmayan çeşitli özelleştirmelere izin veriyor.

Ana ekranınızın daha iyi görünmesi için bu yeni eklemeleri denemek ister misiniz? Yardım etmek için buradayız. Bu makalede, iPhone’unuzun iOS 14 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran ana ekranını özelleştirmek için çeşitli adımları ele alacağız.

IOS 14 iPhone Ana Ekranını Özelleştirme

Ana ekrandaki uygulamaları taşımak ve yeniden düzenlemek, iOS’un önceki sürümleriyle aynı kalır , bu nedenle bunun yerine yeni eklemelere odaklanacağız. Şimdi, daha fazla uzatmadan, bir göz atalım.

İlk olarak, kolay kısma başlayalım. Ana ekranınızdan uygulama sayfalarını gizleyerek ana ekranınızı temizleyeceğiz. Bunu yapmak için, jiggle moduna girmek için ana ekranda herhangi bir yere uzun basın. Şimdi, aşağıda gösterildiği gibi sayfalar arasında geçiş yapmanızı sağlayan nokta simgesine dokunun.

Bu sizi “Sayfaları Düzenle” menüsüne götürecektir. Burada, gizlemek istediğiniz sayfaların işaretini kaldırabilirsiniz. Bu gizli sayfalarda depolanan uygulamalar otomatik olarak Uygulama Kitaplığı’na taşınacaktır. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra “Bitti” ye tıklamayı unutmayın.

Ana ekran widget’ları olan eğlenceli kısma geçelim. Jiggle moduna girmek için uzun basın ve ekranınızın sol üst köşesindeki “+” simgesine dokunun.

Bu sizi Widget galerisine götürecektir. Belirli bir widget bulmak için arama çubuğunu kullanabilir veya ilerleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz widget’ı seçin.

Ardından, widget’ınızın boyutunu özelleştirebileceksiniz. 2 × 2, 2 × 4 ve 4 × 4 ızgara stilleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ana ekrana eklemek için “Widget Ekle” ye dokunun. Alternatif olarak, ana ekranda istediğiniz yere widget’ı sürükleyip bırakabilirsiniz.

Widget’ı ana ekrana bıraktıktan sonra, hala düzenleme modundaysanız, sürükleyerek istediğiniz herhangi bir yere yeniden konumlandırabilirsiniz. Siz widget’ı hareket ettirdiğinizde uygulamalar buna göre düzenlenecektir. Değişikliklerinizi kaydetmek için “Bitti” ye dokunun.

Bir widget’ı ana ekrandan istediğiniz zaman kaldırmak için, widget’a uzun basın ve “Kaldır” ı seçin. “Hava Durumu” ve “Akıllı Yığın” gibi belirli widget’lar, üzerlerine uzun bastığınızda görüntülenen bilgileri özelleştirme seçeneği de sunar.

İşte gidiyorsun. Artık iOS 14’e güncelledikten sonra iPhone’unuzun ana ekranını nasıl düzgün şekilde özelleştireceğinizi öğrendiniz. Hepsi oldukça kolay, değil mi? Ve elbette iPhone’unuzda herhangi bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabileceğinizi ve cihazınızın görünümünü daha da özelleştirebileceğinizi unutmayın.

Pencere Öğeleri galerisinden pencere öğesi eklemeye ek olarak, iPhone’unuzun Bugün Görünümü bölümünde bulunan pencere öğelerini de sürükleyip bırakabilirsiniz. Buna aşina değilseniz, ana ana ekranınızdan sağa kaydırarak Bugün Görünümü’ne erişebilirsiniz.

Ana ekrana birden çok yeniden boyutlandırılabilir widget eklemek, iPhone’unuzun görünümünü tamamen değiştirir. Aslında, ana ekranda widget’lar görürseniz bir iPhone’un iOS 14 veya sonraki bir sürümünü çalıştırdığından emin olabilirsiniz.

Öte yandan, Uygulama Kitaplığı , gizlemeyi seçtiğiniz uygulamaların sayfalarını otomatik olarak kategorilere ayırır ve klasörler içinde saklar. Ayrıca, yüklediğiniz yeni uygulamaları ana ekranınız yerine Uygulama Kitaplığı’na otomatik olarak taşıma seçeneğini de kullanabilirsiniz.

En sevdiğiniz widget’ları ekleyerek, uygulama sayfalarını gizleyerek ve tüm cihazı biraz daha kişisel hale getirerek iPhone ana ekranını beğeninize göre özelleştirmekten keyif aldığınızı umuyoruz. İOS 14’teki yeni değişikliklerden keyif alıyor musunuz? Şimdiye kadar en sevdiğiniz özellik nedir? Değerli görüş ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın.