iPad Mini Akıllı Telefonlara Yenildi Artık Üretilmeyecek

23 Ekim 2012 tarihinde Kaliforniya'da duyurulan ilk iPad Mini den bu yana 4 jenerasyon geçti. Aradan geçen 5 yıldan sonra iPad Mini tahtını tamamen akıllı telefonlara bırakıyor.

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2015 yılından bu yana yeni modeli sunulmayan iPad Mini'nin üretimi çoktan durmuş gözüküyor. Resmi açıklama şimdiye kadar yapılmasa da dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Apple'nin bu kararı almasının sebebinin büyük ekranlı akıllı telefonlar olduğu söyleniyor.

Telefonların ekranları büyüdükçe küçük ekranı olan tabletlere ihtiyaç duyulmamaya başladı. Ayrıca daha da büyük ekranlı tabletlere ihtiyaç duyuldu. Apple'da bu konuda boş olmadığını göstererek 12.9 inçlik iPad Pro tabletini de üretmeye başladı.

Ayrıca Apple yeni bir iPad Pro modeli ile geleceği de konuşuluyor. 10.7 inçlik bu cihaz 9,7 inçlik cihazın da tahtını alabilir mi henüz bilmiyoruz.

iPad Mini tabletlerin ekranları 7,9 inç ebatındaydı.

iPad Mini Çıkış Tarihleri

1. nesil: 2 Kasım 2012

2. nesil: 2 Kasım 2013

3. nesil: 22 Ekim 2014

4. nesil: 9 Eylül 2015

Kullandığı işletim sistemleri

iOS, iOS 6, iOS 7, iOS 8, iOS 9, ve iOS 10

iPad Mini Galerisi

iPad Mini Video

iPad Serisi