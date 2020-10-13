iPhone 12 Bu Gece Tanıtıldı İşte Özellikler

Ertelenen iPhone etkinliği bu gece tamamlandı. iPhone 12 ve daha fazlası düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. İşte tanıtımdan notlar.

4 Yeni iPhone Modeli

Bu yıl toplamda 4 adet yeni iPhone 12 modeli piyasaya girmiş olacak. Ayrıca Apple 5G’ye geçmeye karar verdi ve bütün modellerde 5G özelliği yer alacak.

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max’i duyuruldu

iPhone 12 799 dolardan başlıyor.

iPhone 12 ön siparişlerinin başladığı tarih: 16 Ekim 2020

iPhone 12 raflara çıkış: 23 Kasım 2020

iPhone 12 Neler Yeni?

iPhone 12’de LCD yerine OLED ekran var

iPhone 12, iPhone 12 Pro’da bulunan aynı A14 işlemciye sahiptir

iPhone 12 gövdesi düz kenarlara sahiptir – yeni iPad Air’i veya iPad Pro’yu andırır

iPhone 12 biraz yükseltilmiş bir kameraya sahiptir – daha geniş diyafram açıklığı, geliştirilmiş yazılım işleme

iPhone 12, yeniden tasarlanmış bir MagSafe konektörüne sahiptir. Telefon manyetik şarj cihazları ve aksesuarlarla uyumludur

iPhone 12, sözde her zamankinden daha dayanıklı olan yeni bir Seramik Kalkan (Ceramic Shield) cama sahip

Şarj cihazı yok, kutuda kulaklık yok!

iPhone 12 tasarımı ve ekranı

İPhone 12’nin tasarımı, modern ve klasiğin bir karışımıdır. Önden bakın ve iyi iPhone XS’e ve ondan sonra gelen tüm yinelemelere benziyor. Hafifçe eğin ve size iPhone 5’in klasik görünümünü hatırlatacak güzel düz kenarlar göreceksiniz.

İPhone 12’nin gövdesi her zamanki gibi alüminyumdur ve arkasında kablosuz şarjın yapılabilmesi için bir cam levha vardır. Mat kaplama Pro serisi için ayrıldığından cam yine parlaktır.

Köklerine sadık kalan iPhone 12, gizli siyahtan canlı kırmızıya, yumuşak beyaza ve taze yeşil ve maviye kadar 5 farklı renkte gelir.

Arka taraf, çift kamera modülüne kadar tipik düz işinizdir. “Kitleler için iPhone” da telefoto lens bulunmuyor. Üçlü kamerayı almak için yine de bir iPhone Pro’ya ihtiyacınız olacak.

Genel olarak iPhone 12, iPhone 11’den daha ince, daha hafif ve biraz daha küçük.

Ekran aynı zamanda iPhone 11 modeline göre bir gelişmedir. 120 Hz’den bahsetmiyoruz tabi. Tahminimce yakın bir gelecekte gelmeyecek.bu yüzden iPhone 12’de 120 Hz ekran yok. Ama en azından ekran paneli şimdi OLED. Derin siyahlar, canlı renkler, daha net görünen animasyonlar ve daha ince çerçeveler. HDR10, Dolby Vision ve HLG’yi destekleyen Pro iPhone serisiyle aynı Super Retina XDR markasına sahiptir.

İPhone 12, 1170 x 2532 piksel çözünürlüğe (19.5: 9 en boy oranı) sahip 6,1 inç ekrana sahip . Bu, 457’lik inç başına piksel yoğunluğu, 324PPI ‘dan çok daha keskin. Apple’ın iPhone 11’e kadar tüm yol boyunca bağlı kalması için ısrar ettiği sihirli rakam.

iPhone 12 camera

İPhone 12 üçlü bir kamera ile gelmiyor, ancak kamera özelliklerinde yine de hafif bir artış oldu. Dolayısıyla, 12 MP ana geniş açılı kameramız ve 12 MP ultra geniş açılı lensimiz var. Ancak lens açıklığı önemli ölçüde daha büyük – F1.6 (iPhone 11’deki F1.8’e kıyasla). Bu, sensörün aynı zamanda daha fazla ışık alacağı anlamına gelir, bu da sabit çekim yapmayı kolaylaştırır ve düşük ışık sonuçlarını iyileştirir.

Ek olarak, geniş bir diyafram sığ bir alan derinliği sağlar, bu da arka planda doğal bulanıklığı daha kolay elde edeceğiniz anlamına gelir.

Apple ayrıca daha iyi sonuçlar için Deep Fusion son işlemeyi yükseltti, Gece Modu’na dokunuldu ve Smart HDR, Smart HDR 3’e güncellendi. İkincisi artık sahneleri akıllıca tanıyor ve fotoğrafın ayrı bölümlerini ona göre geliştirecek.

Gece Modu artık tüm iPhone 12 kameralarıyla çalışıyor. Ana kamera, ultra geniş kamera ve hatta selfie kamera.

Peki ya selfie kamerası? Yine 12 MP’lik bir nişancı oyunu ve tüm niyet ve amaçlar için, iPhone 11’deki ile aynı olacak gibi görünüyor.

iPhone 12 işlemci ve bellek

İPhone 12 serisi – dördü de – iPad Air tanıtımı sırasında konuşulan Apple A14 çipi tarafından destekleniyor. 5 nm işlemci üzerine inşa edilmiş yeni bir Apple silikonu. Bu, daha verimli güç, daha az enerji gereksinimi anlamına gelir. Apple çipleri her zaman oldukça güçlü olmuştur ve iPhone 12’nin hayal kırıklığına uğratmayacağını umuyoruz.

Ardından, depolama katmanlarımız var. İPhone 12, ağır olmayan kullanıcılar için hala yeterince iyi olan 64 GB depolama alanıyla başlar. Hayatını telefonda geçiren insanlar arasındaysanız, yine de 64 GB ile idare edebilirsiniz, ancak zaman zaman biraz temizlik yapmanız gerekecek.

Bir sonraki katman 128 GB’dir, ardından 256 GB’de maksimuma çıkar.

iPhone 12 özellikleri:

Ekran: OLED, 6,1 “, 1170 x 2532 piksel

İşlemci: Apple A14, altı çekirdekli, 5 nm (% 30 daha fazla enerji verimliliği)

Kameralar: 12 MP ana, 12 MP ultra geniş; 12 MP ön kamera

Depolama seçenekleri: 64 GB; 128 GB; 256 GB

iPhone 12 çıkış tarihi ve fiyatı

İPhone 12, piyasaya sürülecek yeni iPhone’ların ilk dalgasında yer alıyor. 16 Ekim’de ön sipariş verebileceksiniz ve kargolama bir hafta sonra 23 Ekim’de başlayacak.

İPhone 12’nin başlangıç ​​fiyatı 64 GB modeli için 799 dolar, daha sonra 128 GB sürümü için 849 dolar ve 256 GB varyantı için 949 dolar.