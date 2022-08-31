iPhone 14 serisinde uydu bağlantı özelliği

Apple’ın, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Şimdi de telefonların bazı özellikleri hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıktı. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak olan yeni iPhone modellerinden bazıları, uydu iletişimine sahip olabilir.

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 serisinin bazı modellerinde karşımıza çıkabilir.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın yeni telefonları için uydu iletişim konusunda tecrübeli bir marka olan Globalstar ile anlaştığı iddia edilmişti.

Eğer bu anlaşma iddiaları ve uydu bağlantısı özelliğinin iPhone 14 ile geleceği doğruysa; yeni modeller, yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek bir uydu iletişim altyapısına sahip olacak.

Wi-Fi ve hücresel bağlantı dışında iPhone modellerine farklı bir iletişim modeli uygulamak Steve Jobs’ın hayaliydi.

Bu hayalini devam ettiren Tim Cook, 2019 yılında özel bir ekip kurarak Stewie kod adıyla projeye resmen başlamıştı.

Bu uydu iletişim teknolojisi, telefonun çekmediği durumlarda kullanıcıların arama yapmasına, mesaj göndermesine ve internete bağlanmasına imkan tanıyacak.

Geçtiğimiz yılın başlarında, söz konusu uydu iletişimi özelliğinin iPhone 13 modellerinde de yer alacağı iddiaları vardı. Ancak Apple, yeni modellerde böyle bir özelliğe yer vermedi.

iPhone 13 ve iPhone 14’lere gelebilir



Apple analisti Ming-Chi Kuo, uydu bağlantısı özelliğinin aslında iPhone 13’te de olduğunu, ancak testler tamamlanmadığı ve anlaşmalar yapılmadığı için kullanıma sunulmadığını söylüyor.

Eğer tüm bu iddialar doğruysa, gelecekte iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinde bu özellik karşımıza çıkabilir.