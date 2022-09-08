iPhone 14 Türkiye fiyatı belli oldu

Apple, merakla beklenen telefon serisine yenilerini ekledi. İphone 14 ailesini tanıttı. Yeni seri iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’tan oluşuyor. Yeni İphone’nin özelliklerinden ziyade en çok merak edileni ise Türkiye fiyatı oldu. Türkiye’de satış fiyatı 30 bin TL’den başlıyor.

İphone 14 pro ile önemli bir adam şirket, çentiği kaldırdı. Apple, oval şeklinde bir ekran deliğiyle Face ID sensörlerini içinde barındırıyor.

Apple, mini modellerini sevenler için kötü haberi verdi. Teknoloji devi, satışlarından istedikleri hedefe ulaşamadıkları için mini serisinin üretimini durduklarını açıkladı.

İphone 14’ün tanıtımında en dikkat çeken özelliklerden biri sim kartların artık kullanılmayacak olması oldu. İphone 14 ve 14 Plus’ta A15 çip kullanıldığı duyuruldu. Telefonlarda acil durum özelliği bulunuyor. Artık telefon çekmese bile uydu bağlantısıyla yardım çağırılabilecek.

iPhone 14, ABD’de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak.

iPhone 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max’ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.

İŞTE İPHONE SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI



iPhone 14 128GB – 30 bin 999 TL

iPhone 14 256GB – 33 bin 599 TL

iPhone 14 512GB – 38 bin 899 TL

iPhone 14 Plus 128GB – 34 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 256GB – 37 bin 599 TL

iPhone 14 Plus 512GB – 42 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 128GB – 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 256GB – 42 bin 599 TL

iPhone 14 Pro 512GB – 47 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 1TB – 53 bin 199 TL

iPhone 14 Pro Max 128GB – 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 256GB – 46 bin 599 TL

iPhone 14 Pro Max 512GB – 51 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max 1TB – 57 bin 199 TL