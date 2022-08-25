iPhone 14’ün lansman tarihi açıklandı

Apple, uzun zamandır merakla beklenen iPhone 14’ün lansman tarihini açıkladı.

Apple, 7 Eylül’de bir “Far Out” olarak isimlendirdiği basın etkinliği düzenleyeceğini duyurdu ve etkinlik için hazırladığı davetiyeleri göndermeye başladı. Etkinlikte, yeni iPhone 14 serisi de tanıtılacak.

Gönderilmeye başlanan davetiye de “Apple Park’tan yayınlanan özel bir Apple Etkinliği için lütfen bize katılın. Apple.com’da çevrimiçi olarak izleyin.” ifadesi yer alıyor.

Ayrıca aynı etkinlikte yeni Apple Watch ve AirPods modelleri de tanıtılacak. Apple’ın bu yıl yeni Mac ve iPad modelleri hazır. Ancak bunların ayrı bir etkinlikte Ekim ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Son olarak, 7 Eylül etkinliği ile birlikte iPhone’lar için iOS’un yeni sürümünün yayınlanması bekleniyor.