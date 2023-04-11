İphone 15 pro ne zaman çıkacak?

Telefon devi Apple iphone serilerine devam ediyor. 15 serisinin ne zaman çıkacağı apple sevenler için merakla bekleniyor. Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen İphone 15 pro serisinin görüntüleri ortaya çıktı.

Sızırılan görüntülerden anlaşılan yeni serinin titanyum bir çerçeveye sahip olacağı ve yuvarlak bir tasarımla apple severlere sunulacağı belli oldu.

İphone 15 Pro ile diğer serilerden daha farklı olacağı kullanıcıları üst seviyelere taşıyacağı bekleniyor. Telefonun ekranında bir değişiklik görünmüyor. En büyük farkının kalınlığında olacak. Apple yeni modelinde periskop zoom lensi kullanacak. Bu sayede daha fazla ışık yakacak, pozlama sorunlarını ortadan kaldıracak. Yani yeni bir sensör teknolojisiyle karşımıza gelecek.

İphone 15 Pro’da dikkat çeken bir özellikte şarjı olacak. USB-C portlarının kullanılması daha hızlı ve verimli şarj süresi olmasını sağlayacak. Böylelikle başka şarj aletleri değil sadece Apple tarafından onay verilen USB-C kabloları kullanılacak. İlginç bir özellik olarak bahsedilen titreşimli ses ve sessiz tuşları olacak. Bu tuşlar sayesinde sanki gerçek bir düğmeye basıyormuş gibi hissedeceksiniz. Telefonu sessize almak istediğinizde aşağıya kaydırdığınız tuş yerine titreşimli bir tuş olacak.

Renk olarak ise; kırmızı, beyaz, siyah ve altın rengi olacak. Apple severleri bu görsellerle bile heyecanlandı. Kapısında kuyruklar oluşturan Apple yeni gözdesi iphone 15 pro ile fark yaratacak.