iPhone 17 Air: Sızıntılar, Özellikler, Tahmini Fiyat ve Çıkış Tarihi

Apple, amiral gemisi serisinin yanında bu yıl yeni bir model sunmaya hazırlanıyor: iPhone 17 Air. Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u olarak tasarlanan 17 Air’in, iPhone 17 Plus‘ın yerini alması ve Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor. Çıkışa henüz uzun bir süre olduğundan, tasarım, teknik özellikler ve fiyat dahil olmak üzere bolca iPhone 17 sızıntısı mevcut. Aşağıda, iPhone 17 Air hakkında bilinen tüm detayları derledik.

iPhone 17 Air Çıkış Tarihi

Apple, alışılagelmiş lansman takvimini takip ederse, iPhone 17 Air’i Eylül 2025’te piyasaya sürecek. Teknoloji devi, her zamanki gibi sonbahar etkinliğinde yeni iPhone modellerini ve diğer ürünlerini tanıtacak. Şu an için iPhone 17 Air’in kesin çıkış tarihine dair net bir bilgi bulunmuyor.

iPhone 17 Air Tasarımı

iPhone 17 Air, Apple’ın son yıllardaki tasarım anlayışından farklı bir çizgi izleyecek. En dikkat çekici değişiklik? Ultra ince bir tasarım. Söylentilere göre iPhone 17 Air, en ince noktasında sadece 5.5 mm ile 6.25 mm arasında bir kalınlığa sahip olabilir. Bu, bir zamanlar meşhur “bendgate” (bükülme) skandalına yol açan iPhone 6’dan (6.9 mm) bile daha ince olması anlamına geliyor. iPhone 17 Air sızıntılarına göre, 17 serisindeki diğer cihazlardan yaklaşık 2 mm daha ince olacak. Diğer söylentisi yapılan iPhone 17 modellerinin yanında yan yana konulduğunda, iPhone 17 Air gerçekten de oldukça ince görünüyor.

Bir başka tasarım değişikliği ise kamera modülünde gerçekleşecek. Apple, bu ince profili koruyabilmek için çoklu lens sistemini terk edip, iPhone 8’den beri üst segment bir iPhone’da ilk kez tek bir 48MP arka kameraya geçiş yapabilir. Bu kameranın, Apple’ın dahili bileşenleri daha verimli bir şekilde dağıtmasına yardımcı olacak şekilde, Pixel benzeri geniş bir kamera çubuğuna yerleştirileceği söyleniyor.

iPhone 17 Air Ekranı

Söylentilere göre Apple, iPhone 17 Air’i 6.5 veya 6.6 inçlik bir ekranla donatacak, bu da onu iPhone 17 ve 17 Pro Max arasında konumlandıracak. Teknoloji devinin 6.9 inçlik daha büyük bir panel üzerinde çalıştığı ancak yapısal bütünlük sorunlarını önlemek için bu fikirden vazgeçtiği bildiriliyor. Apple, “bendgate” olayının tekrarlanmasını kesinlikle istemiyor, ki bu da son derece mantıklı bir yaklaşım.

iPhone 17 Air’in, şu anda sadece Pro modellere özgü olan ve 120Hz yenileme hızına olanak tanıyan ProMotion teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Ancak Apple bu yıl, daha akıcı görüntüler için 120Hz ekranları tüm iPhone 17 serisine getirebilir. Bu durumda bu açıdan modeller arasında bir fark olmayabilir.

Cihaz, serinin geri kalanı gibi Dynamic Island özelliğine de sahip olacak. Bazı raporlar 17 Air’de daha küçük bir kesinti olabileceğini ima etse de, saygın analist Ming-Chi Kuo bunun mümkün olmayacağına inanıyor. Açıkçası, Dynamic Island’ı sadece bu modelde küçültmek pek anlamlı görünmüyor.

iPhone 17 Air ekranı, iPhone 16 Pro modellerinde bulunan aynı OLED paneli kullanacak. LTPO (düşük sıcaklıklı polikristalin oksit) teknolojisiyle üretilen bu panel, yenileme hızının 1 Hz ile 120 Hz arasında değişmesine izin veriyor. Bununla birlikte, Pro modellerinden farklı olarak, iPhone 17 ve 17 Air’in yenileme hızının 1 Hz yerine sadece 10 Hz’e kadar düşebileceği ihtimali var.

iPhone 17 Air Donanım ve Performans

Kaputun altında, iPhone 17 Air muhtemelen iPhone 17 için söylentisi yapılan A19 çipine ev sahipliği yapacak. Bu, onu A19 Pro çipine sahip olması beklenen Pro modellerinden bir kademe aşağıda konumlandıracak. Ancak bu, yerini aldığı söylenen iPhone 17 Plus ile aynı seviyede tutacak.

Bir diğer dikkat çekici değişiklik, güç verimliliğiyle bilinen Apple’ın C1 5G modeminin dahil edilmesi. Bu, cihazın daha ince çerçevesine rağmen pil ömrünü korumasına yardımcı olabilir. Söylentilere göre serideki bu modemi kullanan tek model olacak. Bu, iPhone 16e ile birlikte piyasaya sürülen çiple aynı. Diğer modeller hala Qualcomm çipini kullanmaya devam edecek.

Dikkate değer bir nokta, Apple tasarımı modem çipinin, Apple’ın şu anda kullandığı Qualcomm çipine göre bazı sınırlamaları olması. En hızlı mmWave 5G’yi desteklemiyor ve desteği sub-6GHz hızlarıyla sınırlıyor.

Güvenilir iPhone 17 Air sızıntıları, Apple Intelligence için minimum gereksinim olan ve tüm iPhone 16 serisinde olduğu gibi 8GB RAM’e sahip olacağını doğruladı.

iPhone 17 serisinin tamamı, Air dahil olmak üzere, Apple’ın ilk özel tasarım Wi-Fi çipine de sahip olacak. Apple’ın Wi-Fi çipi ayrıca iPhone 16 serisinde bulunanla aynı Wi-Fi 7’yi de destekleyecek. Ancak çipin daha verimli olacağı ve yaklaşan iPhone serisinde daha iyi bağlantı sağlayacağı düşünülüyor.

İnce kasası nedeniyle, iPhone 17 Air sızıntıları, fiziksel SIM tepsisini tamamen ortadan kaldırabileceğini öne sürüyor. Söylentilere göre Apple, iPhone 17 serisindeki diğer modellerden de fiziksel SIM yuvasını daha fazla ülkede kaldırabilir.

Pil Ömrü

17 Air’in dahili bileşenler için sınırlı alanı göz önüne alındığında, çoğu kişinin en büyük endişesi olan iPhone 17 Air pil ömrü hakkında henüz kesin bir bilgi yok. Bununla birlikte, raporlar Apple’ın pil ömründen kesinlikle vazgeçmeme konusunda kararlı olduğunu gösteriyor. iPhone 17 Air’in yüksek yoğunluklu pil hücreleri kullanacağına dair sızıntılar bulunuyor.

iPhone’ların şu anda kullandığı Lityum-iyon piller yerine silikon-karbon pillere sahip olabilir. Güç tasarruflu modem, Telefoto lens eksikliği ve diğer yer kazandıran özelliklerle birleştiğinde, 17 Air yine de makul bir pil ömrü sunabilir.

iPhone 17 Air ayrıca MagSafe şarj ve USB-C portu üzerinden kablolu şarjı destekleyecek. Apple başlangıçta 17 Air’i portsuz yapmak istese de, AB düzenlemeleri konusundaki endişeler nedeniyle bu planlardan vazgeçtiği bildiriliyor.

iPhone 17 Air Kamera

Yukarıda belirttiğim gibi, iPhone 17 Air sızıntıları, kasayı ince tutmak için tek bir 48 megapiksel kameraya işaret ediyor. Raporlara göre, bu şu anda iPhone 16 modellerinde bulunan aynı geniş kamera olacak. Tek bir kamera, Apple henüz bunun için bir çözüm geliştirmediyse, iPhone 17 Air’in uzamsal video veya fotoğraf çekme yeteneğinin olmayabileceği anlamına gelebilir.

Ön kamera, altı elementli bir lensle 24 megapiksel bir sensöre yükseltilmiş olabilir. Bu, selfie kalitesini tüm iPhone 16 serisindeki mevcut 12 megapikselden önemli ölçüde artıracak.

iPhone 17 Air Fiyatı

iPhone 17 Plus’ın yerini alacak olan Air’in, muhtemelen Pro segmentinin hemen altında fiyatlandırılması bekleniyor. Mevcut tahminler, iPhone 17 Air’in temel iPhone 17 ve iPhone 17 Pro arasında konumlandırılarak yaklaşık 899 dolar fiyat etiketine sahip olabileceğini gösteriyor.

iPhone 17 Air Teknik Özellikleri

Şimdiye kadar elimizde bulunan tüm bilgileri detaylandırdığımıza göre, sızıntı ve söylentilere dayalı iPhone 17 özellikleri aşağıdaki gibidir:

Özellikler iPhone 17 Air Boyutlar Yaklaşık 6mm inceliğinde Ağırlık Bilinmiyor İşlemci Apple A19 RAM + Depolama 8GB LPDDR5 + 512GB’a kadar NVMe Ekran 6.5 inç Full HD Super Retina XDR OLED ekran, Ceramic Shield Arka Kamera 48MP ana kamera Ön Kamera 24MP Video 60FPS’de 4K’ya kadar Çift SIM Evet, ancak Fiziksel SIM yok Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.5 Port USB Type C 2.0 Batarya Bilinmiyor IP Derecesi IP68 Yazılım Apple Intelligence destekli iOS 19 Fiyat Yaklaşık 899$ başlangıç fiyatı

iPhone 17 Air, Apple’ın yıllardır yaptığı en cesur tasarım denemelerinden biri olmaya aday. Ultra ince, modern özelliklerle donatılmış ve kamera çeşitliliğinden ziyade şık estetiğe değer veren kullanıcılar için tasarlanmış bu cihaz, iPhone serisinde yeni bir kategori yaratabilir. Raporlar, bu cihazın başarılı olması durumunda Apple’ın tüm telefonlarını daha ince hale getirmek için çalışmaya başlayabileceğini gösteriyor.