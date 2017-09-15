iPhone 7 ve iPhone 8 Serilerini Karşılaştırma

iPhone 7'den iPhone 8'e Yükeltme Yapılır Mı Aralarındaki Farklar Neler

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iPhone 7 kullanıcısı iseniz ve iPhone 8'e geçmeyi düşünüyorsanız bir kaç defa daha düşüşün. Apple geçen gün Cuppertino'daki bir etkinlikte yeni telefonlarını tanıttı. Öyle gözüküyor ki koca yıl sadece yeni işlemci ve iPhone X üzerinde çalışmışlar.

Bu sene A11 Bionic serisi işlemcilerini tanıtan Apple, halen IP68 sertifikalı su ve toz geçirmez sertifikasına telefonları geçirmediler. IP67 su sıçraması koruması 7 serisinde olduğu gibi devam ediyor. Henüz belli olmasa da RAM ve pil miktarının da aynı kaldığı düşünülüyor.

Yeni 8 serilerinde depolama 64GB'a çıkmış durumunda. Arka kapaktaki cam tasarım olarak bir başka yeniliktir. Son yenilik ise kablosuz şarj desteği. Tabi bu özellik bildiğimiz tepsi üzerinde şarj edebilme. Bunu kötüleme olarak algılamayın, henüz hiç bir marka cebinizdeki telefonu şarj edecek kapasitede değil.

iPhone 7 ile iPhone 8 bunların yanında Plus serilerininde karşılaştırmasını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Tam özellik karşılaştırması için aşağıdaki resme tıklayınız.