iPhone 7’nin Şimdiki Satış Rakamları iPhone 8’den Fazla

Hayır iPhone 7’ye yeni bir güncelleme gelmedi!

Apple, geçen ay iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı piyasaya çıkardı. Ancak görünüşe göre telefonlar piyasada çok tutulmadı. Keybank Sermaye Piyasaları komisyoncusu John Vinh’a göre, telefonunu yükseltmek isteyenler iPhone X için bekliyor, yeni telefon alacaklarda iPhone 7 satın alıyor. Durum böyle olunca 7 serisi iPhone 8’den daha fazla satıyor.

iPhone 7 şu anda 549 dolara perakende satış yapıyor ve iPhone 8’in 699 $ fiyat etiketine kıyasla tercih ediliyor. iPhone 8 kablosuz şarj etme, daha hızlı işlemci seti gibi özellikler dışında iPhone 7 ile birbirine çok benzer.

Vinh, mağazalardaki geri bildirimlerin müşterilerin aslında iPhone X’i almak istediğini fakat en azından 1000 dolarlık telefonun iPhone 8 ile karşılaştırılmasını beklediğini belirttiğini belirtti. Ayrıca ilgi eksikliği için bir başka neden var. Perakendeciler Apple telefonlarını tanıtmak için mütevazi. “Gsm firmaları promosyonlar sunmaya devam ediyor ancak geçen sene çıkan iPhone 7 lansmanına kıyasla çok daha mütevazi görünüyorlar”.

1000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip iPhone X’in satışlarda iPhone 7’den daha iyi performans göstereceğini henüz göremiyoruz. Telefon, 27 Ekim’de ön satışa hazır olacak ve fiili satışlar 3 Kasım’da başlayacak.

iPhone 8 serisi Türkiye’de şu an 4.199 TL‘den başlayan fiyatlarla satılıyor. 5.5 inç ekranlı Plus modeli ise 4.799 TL başlangıç fiyatına sahip. iPhone 7 ise 3.299 TL ve 5.5 inçlik Plus modeli ise 3.999 TL’den satılıyor. iPhone X fiyatı ise 6100 TL.

Siz ne dersiniz, bu sıralar yeni iPhone almayı planlıyor musunuz?

