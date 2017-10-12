iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 13 Ekim Tarihinde Türk Telekom’da Ön Siparişte

Geçtiğimiz günlerde dünya tanıtımı yapılan Apple’ın en yeni ürünleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı 20 Ekim tarihinden itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için 13 Ekim tarihinden itibaren www.turktelekom.com.tr adresinden ön kayıt yapabilecekler.

Apple’ın yeni ürünleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 20 Ekim’de Türkiye’de satışa sunulacak. Turkcell ve Vodafone’nun da yeni iPhone modelleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Apple’ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Porto Riko, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda 15 Eylül Cuma gününden itibaren ön siparişe açılmış, 22 Eylül Cuma ise satışa sunulmuştu.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, gümüş rengi ve yepyeni altın rengi seçenekleriyle, artırılmış 64 GB ve 256 GB kapasiteli modeller şeklinde, 699 ABD Doları (ABD) fiyatla, Apple.com ve Apple Store’larda ve ayrıca Apple Yetkili Satıcıları ve seçkin iletişim operatörlerinde bulunabilecek (fiyatlar değişiklik gösterebilir).

iPHONE X NE ZAMAN ÇIKACAK?

Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.