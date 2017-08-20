iPhone 8’e En İyi Alternatif Akıllı Telefonlar Listesi

Apple, bu sene tasarım konusunda rakiplerinden 2 yıl sonra değil aynı sene yeniliğe gidiyor. Hem de eşeği sağlam kazığa bağlayarak. iPhone 7s serileri ile beraber çıkartacağı telefon tutulmazsa pazar kaybı yaşamayacak.

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iPhone 8 çok güzel bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Çift kamerası, çerçevesiz kasası ve kablosuz şarj özellikleri ile bir çok kalbi yerinden sökecek gibi. Tabi cebiniz yeterince şişkinse bu sevdanın oluru var. Yeni iPhone 8'in fiyatı dudak uçuklatacak cinsten. 1000 ila 1200 dolar arasında bir rakam ile sahne alacak iPhone 8'i yurt dışında bile fiyatı sebebi ile satın almayacaklar çıkacaktır.

Ülkemizdeki iPhone 8 fiyatları için kabaca bir rakam söylersek 1000$ üzerinden 5000 TL ile satışa sunulmasını bekliyoruz. 6000 TL'ye etiket alırsa şok olur muyuz? Tabi ki olmayız. Hatta dünyada en çok iPhone 8 satılan ülkelerden birisi olabiliriz. Uzun zamandır kasada farklılık sunmayan Apple fanlarına iPhone 6'da yeterli olabiliyordu. Yani masaya 6'da 7'de koysanız aynı ışığı saçıyor. Fakat iPhone 8' ana menü butonu olmayan tasarımı farklı bir ışık saçacaktır.

iPhone için gelmesi beklenen yeniliklerden de bahsettikten sonra alternatif telefonları tanımaya başlayabiliriz.

Telefonun kilidini açmak için 3D izleme teknolojisi kullanılabilir

Telefonun ön kısmını kaplayan kenardan kenara ekranlar

Ana menü butonu yok. Apple, Dokunmatik Kimliği ekrana gizlemenin bir yolunu patentledi

Face ID, yüz tanıma yazılımı kullanarak telefonun kilidini açabilmek.

Touch Bar yeni MacBook dizüstü bilgisayardaki Touch Bar'a benzer bir 'işlev alanı' için yer açabilir

IOS 11, Apple Pay ve yeniden tasarlanmış Kontrol Merkezi

Apple Watch için kablosuz şarj işlemi zaten yapılmıştı şimdi iPhone'lara entegre edilecek.

Sözün özü iPhone 8 kasasını beğeniyorsanız fakat fiyatı sebebi ile tercih etmiyorsanız sizlere bir kaç telefon önerimiz olacak. Bu senenin son amiral gemisi telefonları olacak bu cihazların iPhone'dan aşağı kalır yanları ok. Hatta fazlaları var.

Samsung Galaxy S8

iPhone'un öncelikli rakibi Galaxy S8. Apple henüz tam ekrana geçmeden Samsung bunu başardı ve müşterilerine sundu. Aslında bu telefon iPhone 7'ye reakip çıktı ama 1 sene geçmesine rağmen iPhone 8'in de rakibi oldu. Ayrıca Apple iPhone 8'i satışa sunduktan sonra Şubat ayında Galaxy S9'unda tanıtılması bekleniyor. Glaxy S8'in fiyatlarının da düşmesi cabası.

S8 Bixby adında sanal asistanla geliyor. Fakat siri de olduğu gibi sesli komut özelliği yok. Bunu Ok Google'ı sanal asistan yapmalısınız. Çerçevesiz ekranına rağmen suya dayanıklı bir telefondur. Arka kısmında parmak izi okuyucu bulunuyor. Plus modeli arasındaki farklar ise şağıdaki gibi.

Özellikler Galaxy S8 Galaxy S8 + Görüntüle 5,8 inç 6,2 inç Pil 3000 mAh 3,500 mAh Boyutlar 148,9 x 68,1 x 8 mm 159,5 x 73,4 x 8,1mm Ağırlık 152 g 173g

Bunun dışında cihazlarda 4GB RAM, Exynos 8895 işlemci, 64 GB dahili depolama, Android 7 bulunuyor.

Galaxy S8 Fiyatı: 3200 TL

Galaxy S8 Plus Fiyatı: 3500 TL

iPhone 7 Plus

iPhone 8 çok güçlü özelliklerle gelecek fakat 256GB'a kadar dahili hafıza seçeeği ve en iyilerden olan 12GB'lık kamerası ile iyi bir alternatif. 5.5 inçlik ekranı ve dokunmak ana menü butonu ile parmak izi de okuyabiliyor. İlle de iPhone olsun diyenler için uygun gözüküyor.

iPhone 7 Plus Fiyatı 32GB : 4200 TL

iPhone 7 Plus Fiyatı 128GB : 4600 TL

OnePlus 5

Çoğu insan bu telefonun iPhone 7 ile benzer bir profile sahip olduğunu düşünüyor. Tasarıma göre Android kullanan iPhone diyebiliriz. OnePlus 5 en hızlı Android telefonlardan birisidir. Harika fotoğraflar çekebilen 20MP kameraya sahip. Pil süresi 36 saate kadar çıkabiliyor. 6GB veya 8GB RAM seçeneği ile gelen telefonun tek eksiği distribütör garantisine değil ithalatçı garantisine sahip olması.

OnePlus 5 64GB Fiyatı: 2700 TL

HTC U11

HTC U11, Tayvanlı şirketin şimdiye kadar yapmış olduğu en güçlü telefon. Çarpıcı tasarımı, 5.5 inçlik bir ekranda 2,560 x 1,440 çözünürlük ile geliyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi şu an için ne iyi işlemci. Selfie ve diğer çekimler için iyi özelliklerle donatılmış bu cihaz 64GB'lık dahili hafızaya sahip. Yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucusu bulunuyor.

HTC U11 64 GB Fiyatı: 3600 TL

Nokia 8

Nokia'nın ilk premium Android telefonu olan bu cihaz güçlü rakiplerine eş özellikler taşıyor. 4GB RAM, 13MP kamera, 5,3 inç ekran ve 3090maH bataryası bulunuyor. Ekran kasa oranı kötü olan cihazın özemli silahlarından birisi Zeiss lense sahip kamerası. Her zeiss lens iyi olacak kaidesi yok ama Nopkia bu konuda oldukça iddia sahibi. Ses kaydında da Ozo Audio sistemi var ve bu özellik sayesinde güçlü selfie kamerası ile Vlog çekimleri kaliteli olarak yapılabilir.

Yurt Dışı Satış Fiyatı: 599 Euro

LG V30

LG V serisinde 2. ekranı bıraktı ve çerçevesiz ekran kozunu oynadı. LG'de işler telefon konusunda kötü gidiyor ve bu telefonda uygun bir fiyat teklifi sunarsa toparlanabilir. Fakat gelen haberler cihazın 700$, Plus modelinin 875$ olacağı yönünde. Servis olarak kötü olan firmayı yine de iPhone 8 alternatifi olarak önerebiliriz.

Yurtdışı fiyatları

V30 Fiyatı: 700 $

V30 Plus Fiyatı: 875 $