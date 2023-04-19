İphone pil yüzdesi nereden açılır?

Çentikli ekran tasarımına geçen Apple, ekranın daralması ile bir çok göstergeye ulaşmakta zorluk çıkardı. 2017 yılı itibariyle artık pil yüzdesini görmek mümkün değildi. Bundan şikayetçi olan kullanıcıları dikkate alan Apple yeni bir karar ile pil yüzdesini göstermeye başladı. Yeni güncelleme gelmesi ile birlikte batarya seviyesini kontrol etmek istene iphone sevenler bu özelliği nasıl kullanacağını merak eder oldu. Aslında bu işlemi yapmak oldukça basit.

İOS 16 güncellemesi telefonunuzda yüklü ise tek yapmanız gereken ayarlar, pil, pil yüzdesi komutlarını takip etmek. Artık ekranınızda pil simgesinin içinde yüzdeyi de görebileceksiniz.

İOS 16 güncelleme telefonunuzda yüklü değil ise ana ekran arka planına basılı tutun simgeler hareket etmeye başlayacak. Ekranın en üst kısmında + simgesi çıkacak. aşağı kaydırıp piller kısmına gelin. Araç takımı ekle kısmına tıklayın.

Telefonunuzu düşük güç modunda kullanmak iphone’unuzun kullandığı gücü azaltmış olacak ve böylelikle şarj süreniz daha uzun sürecek. Ayrıca arama, e-posta alma, mesaj gönderme gibi durumlar da telefonun performansı daha iyi olacaktır. Düşük güç modu açık olduğunda telefonunuz şarjdayken yüzde 80 doluluğa ulaştığında otomatik olarak düşük güç modu kapanır.

Ayarlar, denetim merkezi, düşük güç modu seçeneklerini takip ederek açma kapama işlemi yapabilirsiniz.