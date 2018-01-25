iPhone Pilini Isırınca Yüzünde Patladı

Çinli bir elektronik mağazasında korkunç bir olay gerçekleşti. Bir iPhone bataryasının patlama anını içeren görüntüler dehşet yarattı.

Newsweek haberine göre, müşteri telefonu için yedek batarya bakıyordu. Orijinalini test etmek amacıyla ısırınca! batarya adamın yüzüne patladı. Mağazanın CCTV kameraları tarafından görüntülenen anlarda yaralanan olmadı. Alınan bilgiye göre Apple bu patlama konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı.

IPhone pilleri ilk defa arızalı değil. Son zamanlarda, zayıf pillerin performansıyla ilgili çok sayıda şikayet ortaya çıkmıştır. Ekim ayında, Çin, Japonya ve Tayvan’da, iPhone 8 Plus pillerinin birkaç vakasında aşırı ısınma ve şişme olayları bildirildi.

Ayrıca, sadece iki hafta önce, İsviçre’de Zürih’teki bir Apple mağazasında bir iPhone pilinin patladığı bir çalışmada, 50 işçi ve müşterinin dükkandan çıkmak zorunda kaldığı olayda bir işçi hafif yanık yaraları geçirdi.

İşte pilin patlama anı