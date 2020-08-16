iPhone SE 2020 Kurtarma Moduna Nasıl Girilir

En son iPhone SE modeline sahipseniz (2020’den itibaren), cihazınızı nasıl kurtarma moduna geçirebileceğinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. Kurtarma Modu, cihazda karşılaştığınız yazılımla ilgili çeşitli sorunları gidermek için yararlı olabilir.

Kurtarma modundan, iPhone’unuz biraz daha kullanışsız durumlar olduğunda, ister bir önyükleme döngüsüne, Apple logosuna takılı kalsın, ister herhangi bir nedenle iTunes’a bağlanmanızı isterse, özellikle de bilgisayarınız çalışıyorsa yararlanılabilir. iTunes veya Finder aracılığıyla her zamanki gibi tanıyamıyorsanız da işinize yarayacaktır. Bunlar, diğer sorunların yanı sıra başarısız bir iOS ürün yazılımı yükseltmesinin işaretleri olabilir. Kurtarma modu, iPhone’larındaki yazılımı güncellemeye veya geri yüklemeye çalışırken bu daha aşırı sorunlarla karşılaşan kişiler için bir sorun giderme yöntemidir.

İPhone’unuzun Kurtarma modunu doğru şekilde kullanmak için bir Lightning – USB kablosuna ve üzerinde iTunes’un en son sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır.

Bu makalede, yeni iPhone SE 2020 kurtarma moduna girmek ve bu moddan çıkmak için gerekli adımlarda size yol göstereceğiz.

İPhone SE’de Kurtarma Moduna Nasıl Girilir (2020 modeli)

Aşağıdaki prosedüre devam etmeden önce, kalıcı veri kaybını önlemek için verilerinizi bilgisayarda iCloud’a veya iTunes’a yedeklediğinizden emin olun. Şimdi gerekli adımlara bir göz atalım:

İlk önce, iPhone’unuzdaki Sesi Aç düğmesine basın ve bırakın. Hemen sonra Sesi Kıs düğmesine basın ve bırakın. Şimdi, yan / güç düğmesini basılı tutun. Cihazınız, ekrandaki Apple logosuyla yeniden başlayacaktır.

Apple logosunu gördükten sonra bile güç düğmesini basılı tutmaya devam edin ve birkaç saniye sonra iPhone’unuz aşağıda gösterildiği gibi cihazı bir bilgisayara bağlamanızı belirtecektir.

Şimdi, Lightning – USB kablosunu kullanarak iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve iTunes’u açın. İTunes’da, iPhone ile ilgili bir sorun olduğunu ve onu geri yükleme veya güncelleme seçeneğiniz olduğunu belirten bir açılır pencere alacaksınız.

Başarılı olduğunuzu varsayarsak, artık yeni iPhone SE’nizde kurtarma moduna nasıl gireceğinizi biliyorsunuz.

iPhone SE 2020 Kurtarma modundan çıkmak

Kurtarma modundan manuel olarak çıkmak için iPhone’unuzu bilgisayardan çıkarın ve “Bilgisayara bağlan” göstergesi kaybolana kadar güç veya yan düğmeyi basılı tutun.

Yanlışlıkla kurtarma moduna girdiyseniz veya cihazınızı güncellemek veya geri yüklemek istemiyorsanız, çıkmak gerçekten bu kadar basit.

Kurtarma Modundan çıkmak, iPhone’u ilk etapta kurtarma moduna geçirilmeden önceki önceki durumuna döndürür.

Tüm söylenenlerle birlikte, iTunes veya Finder cihazı güncellediğinde veya geri yüklediğinde iPhone SE’niz otomatik olarak kurtarma modundan çıkmalıdır.