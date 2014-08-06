iPhone Telefonum IMEI No’su klonlandı Ne Yapılabilir?

Yeni aldığınız iPhone telefonunuzun IMEI adresi klonlandıysa ne yapabilirsiniz.

iPhone 4, iPhone 5 veya İphone 5s yeni aldığınız telefon klonlandıysa öncelikle telefonunuz orijinal mi veya ithalat garnatisi altında mı. İthalatçı garantisi altındaysa aldığınız firmaya danışmanız gerekiyor ve telefon için mutlaka değişim isteyiniz. Büyük ihitmalle bu sorun için tüketici mahkemesine gideceksiniz.

Apple Türkiye, KVK gibi garantili bir iPhone satın aldıysanız telefona ilk taktığınız sim karta telefon eşleşiyor veya klonlansa dahi sorun yaşamazsınız. Fakat klonlanan telefona başka bir sim kart takarsanız cihazınız çalışmaz.

Bunun için yetkili servisinizle görüşün. Telefonunuz klonlanırsa bu durum garantiye girmez. Bunu da bilmelisiniz. Size klonlanmış telefonunuzdan kurtarmak için çözüm yolunu şu şekil de de deneyebilirsiniz.

iSTANBUL’DAKİ APPLE STORE’A gidin ve durumunuzu anlatın. Ararsanız karo ile gönderin diyebilirler bu yüzden birebir gitmenizi tavsiye ederim.

Apple Store

Zorlu Center

Koru Sok. No:2

Beşiktaş İstanbul 34340

(0212) 708 3700

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Çalışma saatleri:

Pzt – Paz: 10:00 – 22:00

TELEFONUNUZUN IMEI SORGULAMASINI YAPMAK İÇİN BU ADRESİ KULLANABİLİRSİNİZ