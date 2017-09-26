iPhone X Apple Hisselerine Değer Kaybı Yaşatıyor

Apple zor günler geçirmeye başladı. Eylül ayında yapılan tanıtımda beklenen tek telefon iPhone X yerine iPhone 8 olunca işin rengi değişti. Her yeni iPhone modeli satışa sunulduğunda mağazalardaki kuyruklardan eser kalmadı. Hatta Londra Apple Store 7 adet, Sidney ise sadece 30 adet iPhone 8 satabildi.

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Aylar öncesinden internet sitelerinde yeni iPhone modelini iPhone X olarak tanıtıldı ve birebir tanıtlan telefonun resimleri paylaşıldı. Böyle bir beklenti ortamında iPhone X tanıtıldı fakat satışa sunulan modelin 7 serisinin s sürümüne denk gelen iPhone 8 olması hayal kırıklığı yarattı. Tim Cook ve ekibinin bu hareketi Apple'ın 4. çeyrek raporlarında mali performans açısından iyi gözükmüyor.

Apple ne yapacak?

Durum böyle olunca Apple, iPhone 8'leri satabilmek için iPhone X modelini sınırlı sayıda piyasaya sürecek. Raflarda bolca iPhone 8 olurken iPhone X daha az sayıda sergilenecek. 3 Kasım'da perakende satışları başlayacak olan iPhone X, düşüşteki satış rakamlarını 2018'in ilk yarısında bile düzeltemeyeceği ön görülüyor. Ayrıca 2014 yılı ile 2016 yılının 4. çeyreğindeki satışlardan bile az satış yapması bekleniyor.

Hisseler 52 milyar dolar değer kaybetti

Apple piyasa değeri lansman tarihinden itibaren tam 52.2 milyar dolar değer kaybetti. Yaklaşık %6.2 değer kaybeden Apple, toplamda 785 milyar dolarlık bir şirket oldu. Bütün bunların yanı sıra iOS 11'in telefonlardaki pili hızlı bitirmesi söylentileri satışlara bir darbe daha vurdu. 3 Ekim'de perakende olarak satışa sunulan iPhone X, Türkiye'de Ekim ortalarında satışa sunulacak.

Tedarikçileri de düşüşte

Satışların düşük olması sadece Apple'ı değil tedarikçilerini de etkiledi. Asya'lı tedarikçilerden Hoan Hai Precision, Cowell Holdings ve Sunny Optical Technology hisseleri değer kayıpları yaşadılar.