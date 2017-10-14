iPhone X Dünya Fiyatları Ne Durumda

Apple, iPhone X için ABD’de yaklaşık 1.000$ fiyat talep ediyor. Türkiye’de ise 6100 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Apple, iPhone X ile beraber dolar üzerinden 4 haneli fiyat etiketine ulaşmış oluyor. iPhone X’in performans raporları henüz gelmedi ama 8 serisinde kullanılan işlemciyi kullandığı için yeni A11 Bionic çipinin gücünü az çok biliyoruz.

Ülkemizde her şeyi espiriye vurduğumuz için iPhone fiyatları ile böbrek kelimesi oldukça fazla kullanılıyor. Peki dünya üzerinde hangi ülkede kaç liraya satılıyor. Onlarda da böbrek esprisi yapılıyor mu?

İşte iPhone X Dünya Fiyatları

Türkiye: 1,676$

Rusya: 1390$

Avrupa: 1376$

İngiltere: 1338$

Meksika: 1325$

Çin: 1279$

Avustralya: 1259$

Birleşik Arap Emirlikleri: 1115$

Hong Kong: 1100$

Kanada: 1080$

Abd: 1060$

Japonya: 1018$

Sevkiyat masrafları yüzünden ABD fiyatları ile aynı olmadığı söyleniyor. Telefon Çin’de üretiliyor ama orada da fiyat üzerinde 279 dolarlık bir fazlalık var. Vergi durumlarını bilmiyoruz bu fiyatlar son kullanıcı fiyatları.

Bakalım ülkemizde ve dünyada iPhone’u pahalı fiyatı nasıl karşılanacak. Apple, iPhone 8’de olduğu gibi bir yıkım yaşayacak mı?