IPhone X Hoparlöründe Cızırtı ve Ses Sorunu

Şimdilik az sayıda olan fakat sürekli artan bir sayıda gelen bildirimlere göre, iPhone X kullanıcıları hoparlörde cızırtı sorunu yaşadıklarını iddia ediyorlar.

Şimdilik iki düzine kullanıcının bu sorundan etkilendiği biliniyor.

Twitter üzerinde “iphone x crackling” araması yaparsanız kullanıcıların bildirimlerini görebilirsiniz.

https://twitter.com/search?q=iphone%20x%20crackling&src=typd

Ayrıca Reddit üzerinde de bir kullanıcı bir tartşma başlatmış durumda.

Etkilenen cihazlarda çatırtı sesleri, telefon görüşmesi, müzik, sesli video, alarmlar ve zil sesleri de dahil olmak üzere her türlü ses çalma işleminde ortaya çıkıyor. Sorun herhangi bir iPhone X yapılandırması veya iOS sürümü ile sınırlı değil gibi gözüküyor.

Bu cızırtı testi için kullanıcılar iTunes Store üzerinden alınmış bazı zil seslerini kullanıyorlar.

Teknoloji sitesi MacRumors, Apple’dan henüz bir cevap gelmediğini ve aynı zamanda bu sorunu simüle edemediklerini de belirtiyor.

Birkaç ay önce, birkaç iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahipleri , telefon görüşmeleri sırasında kulaklıkla benzer bir “statik ses” sorunu yaşadı. Apple sorunu onayladı ve iOS 11.0.2’de düzeltti.

Şirketle temas kuran müşterilere göre Apple, etkilenen iPhone X telefonları ücretsiz olarak değiştiriyor. Apple da, teşhiş bilgilerini toplayıp, mühendisleri konuyu herhangi bir olası yazılım veya donanımla rutin olarak yaptığı gibi araştırıyor olabilir.

Eğer böyle bir sorununuz varsa mutlaka cihazınız için randevu alıp servise götürmeniz.

Kaynak: Macrumors