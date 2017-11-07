iPhone X Türkiye Satış Tarihi Belli Oldu

Apple’dan gelen bilgiye göre yeni iPhone X, 24 Kasım 2017 tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak.

iPhone 8 ile beraber tanıtılan iPhone X, 8 serisi ile beraber satış sunulmamıştı. Ne zaman satışa sunulacağı da belli olmayan iPhone X’in Türkiye satış tarihi de böylelikle belli oldu.

iPhone X 64GB modeli 6099 TL’den satılacak olan cihazın Gümüş ve Uzay Grisi renkleri bulunuyor. 256GB kapasiteli model ise 68999 TL gibi bir fiyattan satılacak. Şu ana kadar standart seri olarak satışa sunulan en pahalı telefonlardan birisi oldu.

10. Yıla Özel

Apple, X serisini iPhone’un 10. yılına özel olarak çıkardı. Tasarım ve özellikle ekran değişikliği ile çok konuşulan model iPhone 8s atışlarını gölgede bırakmıştı.

Cihazın Face ID, sonsuz ekranı ve emojileri hareketlendirme özelliği en çok konuşulan yeniliklerden.

Apple duyuruyu aşağıdaki metinle yaptı;

Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefona imza atmak daha en başından beri vizyonumuz oldu.

Bu iPhone öylesine etkileyici bir deneyim sunmalıydı ki onu kullanmaya başladığınız an elinizde bir telefon tuttuğunuzu unutmalıydınız. Ve öyle akıllı olmalıydı ki dokunuşlarınıza, sesinize ve hatta bakışınıza bile tepki verebilmeliydi. iPhone X ile şimdi bu vizyon gerçeğe dönüştü. Gelecekle tanışmaya hazır olun.

24 Kasım’da sizinle