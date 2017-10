iPhone X ve iPhone 8 Ekran Değiştirme Fiyatları Açıklandı

iPhone servis fiyatları belli oldu.

Fiyatlar ABD Apple resmi sitesinde açıklandı. Yeni listeye göre iPhone X ekran değişimi 279$ fiyattan yapılacak. Telefonun yurt dışı fiyatı ise 1000$’dan başlıyor. Ülkemizde 6.099 TL başlangıç fiyatından satılacak telefonun ekran değişim ücretinin ise 1500 TL ile başlaması bekleniyor. Fiyatlar servise ve satıcıya göre değişiklik gösterebilir.

iPhone ekran değişim fiyatları

Kazayla oluşan hasar veya hatalı kullanım nedeniyle ekranınızı değiştirmeniz gerekiyor. Kazara meydana gelen hasarlar Apple’ın garantisi kapsamına girmez.

İlk fiyat ekran fiyatları, ikinci fiyat ise farklı bir arıza ile beraber ekran değişimi yapılacaksa istenecek fiyatlardır.

iPhone X 279 dolar 549 dolar

iPhone 8 Plus 169 dolar 399 dolar

iPhone 8 149 dolar 349 dolar

iPhone 7 Plus 169 dolar 349 dolar

iPhone 7 149 dolar 319 dolar

iPhone 6s Plus 169 dolar 329 dolar

iPhone 6s 149 dolar 299 dolar

iPhone 6 Plus 149 dolar 329 dolar

iPhone 6 129 dolar 299 dolar

iPhone SE 129 dolar 269 ​​dolar

iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 129 dolar 269 ​​dolar

iPhone 4 199 dolar

iPhone 4 149 dolar

iPhone 3GS, iPhone 3G 149 dolar

Piliniz garanti kapsamı dışında arızalanırsa 79 dolar ücret talep ediyorlar.