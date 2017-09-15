iPhone X’i bir ton para dökmeden önce bilmeniz gerekenler

Çok beklenen iPhone X (iPhone 10) nihayet bu hafta çıktı. Sızıntılar ayyuka çıktığı için blogları takip edenler için sürpriz olmadı. Her şey beklendiği gibi geçti. Bir ara iPhone 8 tanıtıldığında hayal kırıklıkları yaşanmadı değil. Konumuza dönersek iPhone X, 5.8 inçlik süper retina yeni ekranı, kablosuz şarj, yüz tanıma ve tamamen cam tasarım ile gelecek vaat ediyor. Yeni iPhone X 999 $ 'dan ve iPhone 8 ve 8 Plus sırasıyla 699 $ ve 799 $ civarında fiyatla satışa sunulacak. Ülkemizde ise vergilerle beraber fazladan 2000 lira eklenerek satışa sunulacak.

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iPhone X pahalı bir telefon. Bu yüzden bir ton para ödemeden önce bilmeniz gerkenleri sıraladık.

Sonsuz ekran devrim değil

Ana menü butonu olmayan ve sonsuz ekran olarka lanse edilen kenardan kenara tasarım zaten Samsung tarafından sene başında yapıldı. Galaxy S8 ve Note 8 serileri hali hazırda bu ekrana sahiptir.

iOS hataları ve güncellemeler

QuickType klavye, iMessage üzerinden Apple Pay, yeni kamera filtreleri ve daha fazla yeteneği ile tanıtılan iOS 11 hareketli gifler dahil bir çok güncelleme alması olası. Düzeltme güncellemeleri sonrasında stabil olabilecek telefon için beklemek daha mantıklı gözüküyor.

Yüz tanıma özelliği hayatınızı kolaylaştırmaz

Evet, Apple 30 bin farklı noktadan derinlemesine analiz ederek ek bir güvenlik katmanı kullanması güzel bir şey. Fakat işlevsellik açısından hayatımıza pek bir şey katmayacak. Ekranı açmayı daha hızlı bir hale getirmiyor. Dokunmatik ile ekran açılışı çok daha kullanışlı.

Kablosuz şarj tamamen kablosuz şarj değildir

Apple'ın övdüğü bu özellik bir şajr yatağının üstünde cihazlarınızı şarj etmesini sağlayan bir durum. Yani telefon cebinizdeyken şarj olması gibi bir durum söz konusu değil. Bu özellik zaten yıllardrı Android telefonlarda bulunuyordu. Ayrıca önceki iPhone serileri için kablosuz larj imkanı sağlayan ürünler satışta.

Günlük yaşam AR (Arttırılmış gerçeklik uygulamaları) pek fazla işinize yaramayacak

Bu özelliği kötülemiyoruz. Oldukça güzel bir özellik. Genel olarak dijital ekranda bir şeyleri değiştirmenizi olanak veriyor ve oyunlarda bu özelliği kullanacaksınız. Fakat günlük işlerinizde kullanmayacaksınız.

Peki iPhone X'i kimler satın almalı?

Sadece tasarımı için almak istiyorsanız ve bütçenizi zorlamıyorsa tabi ki seçim sizin. Daha uygun fiyata alternatiflerinizin olduğunu unutmayın. Özellikle iPhone kullanmak istiyorsanız size iPhone 7 veya iPhone 8 öneririz. Aynı özellikler ve yazılıma aynı markadan ulaşabilir ve paranızın büyük bir kısmını cebinizde bırakabilirsiniz.