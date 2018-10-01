iPhone XS 4G Bağlantı Sorunu Çözümü

Yeni ürünlerinden bir önceki modelden daha kötü performans göstermesi oldukça can sıkıcı olabiliyor.

Maalesef, iPhone XS ve XS Max modellerinde LTE yani 4G ayarlarında böyle bir problem var. Geçen Cuma günü yeni iPhone model telefonlarına kavuşan kullanıcılar kablosuz ve hücresel bağlantı sorunları bildirmeye başladılar.

İnternet yavaşlık sorunlarına nelerin sebep olduğu tartışma konusu olsa da bazı iPhone XS ve XS Max model telefonlar için hızlı bir çözüm yolu bulunmuş olabilir. Reddit'te ortaya çıkan bu çözüme göre ağ ayarlarını sıfırlamak probleminizi çözebilir. Böylelikle indirme hızlarınız yükselebilir.

Öncelikle Speedtest isimli basit uygulamayı indirin. Uygulama indirmek istemiyorsanız fast.com üzerinden de testlerinizi yapabilirsiniz. İkisi de telefonunuzun internet hızını ölçmek için tasarlanmış güvenilir uygulamalardır.

Öncelikle 4G hızlarınızı sonra da kabloluı bağlantı hızlarınızı not edin.

Ardından Ayarları açın ve Genel > Sıfırla mensüne gidin. Daha sonra “Ağ Ayarlarını Sıfırla" seçeneğini işaretleyin. Bunu yaptığınızda kaydedilmiş wifi ağlarınızı, şifrelerinizi veya herhangi bir hücresel ağ ayarını kaybedersiniz. Hatta VPN kullanıyorsanız bunun da ayarları sıfırlanır. Kullanmak için tekrar uygulamaya girmelisiniz.

Sonrasında Speedtest uygulamasını veya fast.com'u tekrar çlaıştırın. Daha önce olduğu gibi aynı sunucu üzerinden testlerinizi gerçekleştirin.

Çıkan sonuçları önceki rakamlarla karşılaştırın. Şansınız varsa performansınızda yükselme göreceksiniz. Eğer düzelme yoksa Apple'ın yayınlayacağı güncellemeleri beklemek durumundasınız.