IPhone’da Klasör ve Uygulamaları Gruplama Nasıl Yapılır?

IPhone’unuzda klasörler oluşturmak, ana ekranınızda kalabalığı azaltmak için müthiş bir yoldur. Uygulamaları birlikte gruplamak, telefonunuzu daha kolay kullanmanızı sağlayabilir; müzik uygulamalarınızın tümü aynı yerde bulunuyorsa tek bir yerden erişerek uygulama avına çıkmanıza gerek kalmaz.

IPhone’unuzda klasörler oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

IPhone’da Klasör ve Uygulamaları Gruplama

Bir klasör oluşturmak için, klasöre koymak için en az iki uygulamanın olması gerekir . Hangi ikisini kullanmak istediğinizi seçin. Ekrandaki tüm uygulamalar sallanıncaya kadar bir uygulamaya basılı tutun. Uygulamaları düzenlemek için yaptığınız işlemin aynısıdır. Uygulamalardan birini diğerinin üzerine sürükleyin. Otomatikmen bir klasör oluşacaktır. Daha sonra gördüğünüz, çalıştırdığınız iOS sürümüne bağlı olarak farklılık gösterir. IOS 7 ve daha üst sürümlerde, klasör ve önerilen ad tüm ekranı kaplar. IOS 4 ve 6’da, ekranda iki uygulamayı ve klasöre küçük bir şeritte bir ad görürsünüz. Klasörün adını düzenlemek için klasöre basılı tutun ve klavye ile ismi değiştirin. Klasöre daha fazla uygulama eklemek isterseniz, klasörü küçültmek için duvar kağıdına dokunun . Ardından, daha fazla uygulamayı yeni klasöre sürükleyin . İstediğiniz ve düzenlediği tüm uygulamaları ekledikten sonra, iPhone’un ön orta kısmındaki Ana Ekran düğmesine tıklayın. Değişiklikleriniz kaydedilir (aynen simgeleri yeniden düzenlediğinizde olduğu gibi).

Klasör İsimleri Nasıl Önerilir

Bir klasör oluşturduğunuzda, iPhone ona önerilen bir ad atar. Bu ad, klasördeki uygulamaların geldiği kategoriye göre seçilir. Örneğin, uygulamalar App Store’un Oyunlar kategorisinden gelirse, önerilen klasöre Oyunlar adı verilir. Yukarıdaki 5. adımdaki talimatları uygulayarak önerilen ismi kullanabilir veya kendi adınızı kendiniz ekleyebilirsiniz.

IPhone Dock’a Klasör Ekleme

IPhone’un altındaki dört uygulama dock adı verilen yerde yaşıyor. İsterseniz buraya uygulama klasörünü atayabilirsiniz.

Bunu yapmak için:

Ana ekranda ana alana sürükleyerek şu anda dock’a yerleştirilen uygulamalardan birini taşıyın .

Bir klasörü boş alana sürükleyin .

Değişikliği kaydetmek için Ana Ekran düğmesine basın .