IPhone’u mu bul özelliği neden çalışmıyor?

Eğer iPhone’u mu bul uygulaması kullanmanız gerekiyorsa muhtemelen stresli bir durumdasınız demektir. Üstüne üstlük iPhone’u mu bul uygulaması çalışmıyorsa durum daha da kötüleşir.

iPhone’u mu bul, kaybolmuş veya çalınan iPhone’ları / iPod’ları tek dokunuşla bulmak için harika bir uygulamadır. Sadece Gps yolu ile telefonun yerini belirlemez, verilerinizi güvene alabilmek için uzaktan kitlemek ve dosyaları silmeye de yarar.

Ancak bu uygulama çalışmıyorsa bir şeyler eksik olmalıdır. Bunların neler olduğuna göz atalım.

iCloud veya iPhone’u mu bul uygulaması açık değil!

iPhone’u mu bul’u kullanabilmenin yolu, iCloud ve iPhone’u mu bul uygulamalarının kaybolmadan veya çalınmadan önce cihazda etkinleştirilmesi gereklidir.

Bu servisler açık değilse, servis hangi cihaz ile iletişim kuracağını bilmediği için uygulamayı kullanamazsınız.

Bu nedenle bu iki uygulamayı cihazı satın aldığınızda aktifleştirin.

Güç yok / Telefon kapalıdır

IPhone’u mu bul özelliği sadece açık olan cihazlarda kullanılabilir. Bunun sebebi ise gerekli olan sinyalleri bulabilmesi için telefonun Wi-Fi sinyali alması gerekiyor.

Uygulamanın veya web sitesinin bu durumda yapabileceği tek şey cihazınızın son 24 saat içinde bilinen konumunu göstermektir.

İnternet bağlantısı yok

Telefonun kapalı olduğu durumda olduğu gibi, cihaz internete bağlı olmalıdır. Aksi durumda sadece cihazın son 24 saat konumu gösterilir.

Sim kart çıkarıldı

Sim kart sayesinde telefon şirketiniz telefonu tanımlar. Hücresel ağlara bağlanmak için bir sim karta ihtiyacınız vardır. Sim kart yoksa telefon 3G veya 4G’ye bağlanamaz. Eğer çalınmışsa hırsız telefonun Wi-Fi sini kullanırsa ya da farklı bir Sim Kart takarsa IPhone’u mu bul özelliği aktif olacaktır. Böylelikle telefonunuzun yerini tespit edebilirsiniz.

Cihazın tarihi yanlış

İlginç gelebilir fakat telefonun tarihi yanlış ise bu özellik doğru çalışmayabilir. Bu bir çok Apple hizmeti için geçerlidir. iPhone’un tarihi otomatik ayarlanır fakat bir şekilde değiştirilirse özellik çalışmayabilir.

Bunun olmasını önlemek için şu adımları izleyin:

Ayarlar’a tıklayın. Genel‘e tıklayın . Tarih ve Saate dokunun . Otomatik Olarak Ayarla sürgüsünü Açık / yeşil olarak ayarlayın

Desteklenmeyen ülkeler

IPhone’u mu bul özelliği bazı ülkelerde çalışmadığı için Apple ürünleri o ülkenin haritasından telefonunuzun yerini tespit edemez. Bu ülkelerde birinde cihazınız kaybolursa telefona ulaşamazsınız. İyi haber ise uzaktan kilitleme ve veri silme özelliği hala çalışır.

Cihaz Geri Yüklendi (iOS 6 ve önceki sürümü)

Hırsızlar, iOS 6 ve önceki sürümlerini çalıştıran iPhone’larda, Bir iPhone’taki tüm veriler ve ayarları silmek suretiyle iPhone’umu Bul’dan silinebilir . Bunu, telefonda bir şifre olsa dahi, telefonu fabrika ayarlarına döndürerek yapabilirsiniz.

IOS 7’yi çalıştırıyorsanız, artık geçerli değildir. IOS 7’de, Etkinleştirme Kilidi, bir telefonun orijinal olarak etkinleştirilmesi için kullanılan şifre olmadan bir telefonun geri yüklenmesini önler. Bu, iOS’un en son sürüme yükseltilmesi için başka bir iyi neden (cihazınızın onu desteklediğini varsayarsak).

Fakat telefon etkinleştirme ekranında ise yine bu özellik çalışmayabilir.