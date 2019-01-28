İş Bankası ve n11.com Anında Alışveriş Kredi Başvurusu Kampanyası

İş Bankası ve n11.com online alışverişleri büyütüyor

Anında Alışveriş Kredisi hizmeti ile online alışveriş sırasında kredi kullanarak istenen ürüne kolayca sahip olunmasını sağlayan Türkiye İş Bankası, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu hizmetini şimdi de n11.com aracılığıyla sunuyor. n11.com üzerinden yapılan 750 TL – 15.000 TL arasındaki alışverişlerde İş Bankası müşterileri Anında Alışveriş Kredisi’yle kredi faizine ek bir ücret ödemeden, 6 aya varan vadelerle 7/24 kredi kullanabiliyor.

Dijitalleşmenin hızı, internete erişimin artması ve bankacılık tarafında online ödemelerdeki gelişmeler ile ülkemizde e-ticaret hacminin diğer ülkelere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü söyleyen İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Kubilay Aykol, “Büyük bir büyüme potansiyeli taşıyan e-ticaret sektörüne yönelik sunduğumuz farklı dijital çözümler ile bir yandan işyerlerinin online satış hacimlerini artırmayı diğer yandan da bireylerin online alışveriş deneyimlerini kolay ve hızlı çözümlerle iyileştirmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında müşterilerimize sunduğumuz Anında Alışveriş Kredisi’yle, online alışveriş deneyimi sırasında satın alınmak istenen ürünün bedelini ödeme aşamasında anında kredi kullanma imkanı sunarak önemli bir ihtiyacı hızlı ve kolay bir şekilde karşılıyoruz. Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformlarından n11.com ile yaptığımız işbirliği sayesinde bu deneyimi n11.com platformunda da yaşatıyor olacağız” dedi. İşbirliğinin başlangıç dönemine özel olarak, n11.com’dan yapılacak online alışverişlerde kullanılacak Anında Alışveriş Kredisi için faiz oranlarında indirim yaptıklarını belirten Aykol, 2019 yılında hayata geçirecekleri yeni işbirlikleri ile Anında Alışveriş Kredisi’nin kullanılabileceği platformları çeşitlendireceklerini ifade etti.

Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun kredili ödeme seçeneği

İş Bankası ile gerçekleştirilen işbirliğiyle e-ticaret ihtiyaçlarına cevap veren bu ürünü kullanıcılarla buluşturduklarını belirten n11.com Finans’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kocakalay, “Günümüzde hızla gelişen ve büyük bir büyüme potansiyeli barındıran online alışverişin gerekliliklerini ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetleri bünyemize katmaya devam ediyoruz. İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği il, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunarken, iş ortaklarımızın da satışlarına destek sağlayarak, Türkiye’de e-ticaret sektörünün büyümesi ve dijitalleşmesi için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden İş Bankası müşterilerine kolaylık, konfor ve rahat geri ödeme imkânı sağlayan Anında Alışveriş Kredisi’ne ilişkin detaylı bilgiye, isbank.com.tr’den, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesinden, İş Bankası şubelerinden ve n11.com üzerinden ulaşılabiliyor.