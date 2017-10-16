İşitme engelliler, kod yazmadan yazılım geliştirmeye başlıyor.

İŞİTME ENGELLİLER KLAVYE BAŞINDA

İşitme Engelliler Federasyonu (İEF) ve OCTOPOD Bilişim iş birliği hayata geçirilen “OCTOSILENT” eğitim projesi başladı. Proje kapsamında İşitme Engelliler Federasyonu’na başvuruda bulunan işitme engelliler, kod yazmadan yazılım geliştirmeyi öğrenip, iş dünyasında yer almak için yeni bir uzmanlık ediniyor olacaklar.

İşitme engelli vatandaşların sosyal, ekonomik, mesleki yönden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için geliştirilen “OCTOSILENT” projesi ile işitme engelli katılımcıların eğitim alarak OCTOPOD platformunda kod yazmadan yazılım geliştirmeyi öğrenmesi, çağa dair yeni bir uzmanlık kazanarak, iş dünyasında yer almaları hedefleniyor.

Her 15 günde bir gerçekleşecek eğitimde işitme engelli katılımcılar, yazılım sektörü ve “no code” teknolojisine dair bilgilendirilirken, Octopod platformu üzerinde iş süreçleri geliştirmeyi uygulamalı olarak öğreniyor olacaklar.

Türkiye’deki 1 milyona yakın işitme engelli iş arıyor

Türkiye’de 3 milyon işitme engelli olduğunu, emekliler ve çocuklar dışında kalan 1 milyona yakın işitme engelli vatandaşımızın iş aradığını belirten İşitme Engelliler Federasyonu (İEF) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ay, “Octo pod Bilişim firması ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda, OCTOSILENT projesi ile işitme engelli vatandaşlarımızın iş bulma sorununa destek olmak istiyoruz. Katılımcılarımız bu eğitimle teknoloji alanında yeni bir uzmanlık kazanmış olacaklar. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere ülkemizde bir çok orta ve büyük işletmenin arkadaşlarımızı bu alanda değerlendireceklerine inanıyorum. Proje kapsamında ayrıca yeni eğitmenler de yetiştiriyor olacağız. Böylece daha çok sayıda işitme engelli kardeşimiz bu eğitimi alıyor olacak” dedi.

OCTOPOD Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo, “OCTOSILENT projesi, teknolojiyi sadece kullanan değil üreten olmamız gerektiğini vurgulayan güzel projelerden biri olacak. İşitme engelli arkadaşlarımızın iş ve kazanç elde etmeleri için onlara yeni bir uzmanlık kazandırıyor olmak bizi mutlu ediyor. Ülkemizdeki şirketlerin engelli çalıştırma prosedürleri bu proje ile farklı bir boyuta geçecektir” dedi. OCTOPOD Genel Müdürü Burç Pekmezoğlu ise “Proje, işitme engelli vatandaşlarımızın ürettiklerini şirketlerle de buluşturuyor olacak. Eğitimin ardından katılımcılarımızın geliştirdikleri projeler, www.octopodyum.com adresinde “Sessiz Proje” başlığı altında iş dünyasına sunulacak. Şirketler bu projeleri inceleyip, satın alabilecekler, bu sayede işitme engelli arkadaşlarımız ciddi bir gelir elde etmiş olacak” dedi.