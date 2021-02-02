İşletmeler İçin Bulut Web Site Çözümleri Zamandan ve Maliyetten Kazandırıyor

Koronavirüs (COVID-19) ‘un dünya üzerinde yarattığı etkiler işletmelerin web sitesi ve yazılım çözümlerinde de yenilik araması ile sonuçlanıyor.

Özellikle e-ticaret sektöründe önümüzdeki 3 yıl içinde beklenen büyüme Mart 2020 tarihinden sonra 6 ay içinde gerçekleşti. Kurumsal hizmetlerde firmalar ihtiyaç duydukları çözümler için yine internet üzerinden işletmelerle iletişime geçmeye başladılar. Özellikle web siteleri olmayan, güncel web sitesi sahibi olmayan firmalar son dönemlerde internet çözümleri için destek almakta zorlandılar.

Yeni dönemin getirdiği en çok ihtiyaç duyulan çözümler ise aşağıdaki gibi oldu;

Hazır E-Ticaret sitesi, online ürün satışı

Web sitesi güncelleme veya yeni hazır web sitesi

Online tahsilat çözümleri

Neden hazır web sitesi ve Bulut Web site çözümleri

Hazır web siteleri özellikle uygun maliyetleri ile ön plana çıkan bir hizmet. Klasik anlayışla, firmaların verdiği hizmetlerden kısaca bahseden ve iletişim bilgilerinin bulunduğu basit web sitesi yapısıdır. Hazır şablon üzerinden hızlıca kurularak yayına alınabilirler.

Bulut Web Site ise bu anlayışı kökten değiştirerek profesyonel hazır web sitesi yazılımını geliştirdi. Tercih edilmesinin en önemli sebeplerinin başında ise uzun ajans görüşmeleri ve aylarca süren web sitesi oluşturma zamanını işletmelere kazandırması oldu. Yerli mühendisler tarafından geliştirilen Bulut Web Site ile kurulan bir web sitesi sadece 30dk içinde kurularak işletmeye teslim ediliyor.

İşletmelere en iyi web sitesini, bir çok farklı özellik ile birleştirerek herkesin kolayca yönetebileceği bir şekilde en uygun maliyetlerle sunuyor.

Bulut web site özellikleri

Ana modüller aşağıdaki özelliklere sahip;

Kurumsal sayfalar oluşturabilme,

Ürün yönetim modülü,

Video ve Galeri modülü,

Detaylı referans sunumları,

Haber, blog yönetimi,

Gelişmiş ana sayfa ve sayfa bileşenleri

Form oluşturma sihirbazı

Kurumsal mail yönetimi

Bulutwebsite Google arama sonuçlarına, Google reklamlarına teknik olarak %100 uyumludur. Mobil görünüm özellikleri bütün tarayıcılarda doğru görünüm sunabiliyor.

Pandemi döneminde işletmelerin bütün bu hizmetleri online alarak hem zamandan hem de maliyetten kazanmaya başladılar.

Bulut Web Site Nasıl Kurulur

https://www.bulutwebsite.com/hazir-web-siteler/ adresinden firmanıza uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımı seçin. Alan adınızı belirleyin ve siparişinizi tamamlayın. Sipariş aşamasında ihtiyacınız olabilecek yabancı dil modülü, e-ticaret modülü ve uzman destek gibi ek özellikleri siparişinize ekleyin. Siparişiniz tamamlandıktan sonra 30dk için web siteniz kurulacak ve yeni sitenizin yönetim paneli bilgileri tarafınıza iletilecektir.

Panel girişinizi yaptıktan sonra web sitenizi hemen kullanmaya başlayabilir veya 0 212 403 19 22 no’lu telefondan profesyonel destek alabilirsiniz.

Bulut Web siteler hakkında daha fazla detaylı bilgiyi https://www.bulutwebsite.com/ozellikler.html ve https://www.bulutwebsite.com/fiyatlar.html adresinden edinebilirsiniz.

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