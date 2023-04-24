İşte güncelleme almayacak ipad modelleri

Apple, Worldwide Developers Conference (WWDC) için hazırlıklarına başladı. 5 Haziran’da gerçekleşecek olan etkinlik ile teknoloji devi Apple dünyaya yeni güncellemelerini sunacak.

Apple belli aralıklarla telefonlarına, tabletlerine ve saatlerine güncellemeler gönderiyor. Bu güncellemeler sayesinde sistem daha işlevli hale gelsede bazı modelleri kullanılmaz hale getiriyor. Yani güncellemeleri kabul etmeyen işletim sistemi eski güncellemesiyle kalmak zorunda kalıyor. Bu da modelerin daha yavaş çalışması gibi sorunlara neden oluyor.

Eski modeller yeni güncellemele ile gelen en yeni özellikleri ve yetenekleri desteklemez. Aslında bu Apple için gelenek haline gelen bir uygulama. Böylece kullanıcıları yeni modellere yönlendirmeye teşvik ediyor.

Daha önce iOS 13 ve iOS 14 hakkında iddialar ortaya atan iPhonesoft, yeni yaptığı açıklama ile iPadOS 17’in bütün ipadlerde çalışmayacağını açıkladı.

İşte iPadOS 17 güncellemesini alamayacak modeller;

5.nesil iPad , 9.7 inç iPad Pro (1.nesil), 12.9 inç iPad Pro (1.nesil)

İPadOS 17 güncellemesi alacak modeller;

3.nesil iPad Air ve sonrası, 6.nesil iPad ve sonrası, 5.nesil iPad mini ve sonrası, 2017 model iPad Pro ve sonrası

Gelen bilgiler arasında yeni güncellemenin telefonlarda da desteklenmeyeceği yönünde. iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X modellerinin iOS 17 güncellemesi almayacağı tahmin ediliyor.