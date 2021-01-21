İstegelsin’de Sipariş Ortalaması 11kg Oldu

istegelsin dağıtım ekipleri 2020’de 10 bin ton ürün taşıdı

Yeni nesil market alışverişi deneyimi sunan istegelsin 2020 yılı datalarını paylaştı. istegelsin dağıtım ekipleri 2020 senesinde toplam 10.131 ton ürünü müşterilere ulaştırırken bir müşteriyi ortalama 35 kg’lık poşet taşımaktan kurtardı. Meyve ve sebze kategorisi hizmet verilen iller genelinde en çok sipariş verilen kategori olurken en çok alınan ürünler salatalık, soda, limon, havuç ve maydanoz oldu.

Market alışverişi alışkanlıklarını değiştiren istegelsin, 2020 yılı datalarını açıkladı. Hizmet verdiği İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bodrum’daki satışlar incelenirken tüm şehirlerde en çok alışveriş yapılan kategori sebze meyve oldu. En çok satılan ürünler ise salatalık, soda, limon, havuç, maydanoz olarak öne çıktı. Alışveriş yapanların yüzde 50’si kadın, yüzde 41’i erkek olurken en çok alışveriş yapan ilçeler Kadıköy, Ümraniye, Maltepe, Üsküdar, Çankaya oldu.

İstanbullular teslimatı öğlen, Ankaralılar sabah istiyor

İstanbul’da en yoğun slot 16:00-17:00, Ankara’da 10:00-11:00, Kocaeli’de 12:00-16:00, Bodrum’da 18:00-19:00 olurken tüm şehirlerde en çok sipariş verilen gün Salı oldu. Meyve ve sebze genel olarak satışın en çok olduğu kategori olarak öne çıkarken bazı ilçelerde bu durum farklılık gösterdi. 2020’de Arnavutköy’de en çok artış gösteren kategori bebek organik beslenme ardından da kedi ürünleri olurken Büyükçekmece’de meyveden sonra kahve, Ataşehir’de meyveden sonra pastacılık malzemeleri öne çıktı.

Kadıköy pek çok kategoride ilk sırada

Hangi ürünün hangi ilçede daha çok sipariş verildiğine bakıldığında ise aromalı süt & yoğurdun en çok Kadıköy, Çankaya, Ümraniye ilçesinde satıldığı görüldü. Ayıklanmış doğranmış sebze-meyve en çok alan ilçeler, Kadıköy, Çankaya ve Beşiktaş, anne, bebek, çocuk kategorisinden en çok alan ilçeler Kadıköy, Ümraniye, Çankaya, et, tavuk, şarküteri kategorisinden en çok alan ilçeler Kadıköy, Çankaya, Şişli, evcil dostlara kategorisinden en çok alışveriş yapan ilçeler Kadıköy, Çankaya, Maltepe oldu.

10 bin ton ürün taşıdılar

Ortalama bir sipariş 11.23 kg tutarken istegelsin dağıtım ekipleri 2020 senesinde toplam 10.131 ton ürünü müşterilere ulaştırdı ve bir müşteriyi ortalama 35 kg’lık poşet taşımaktan kurtardı. Datalara bakıldığında dikkat çeken bir diğer veri ise 2020 senesinde satılan tüm süt kutularının üst üste konulduğunda 210 km’lik bir kule oluşturmasıydı. Ayrıca birlikte alınan ürünlere bakıldığında 14 ton patates ile 7 ton kuru soğan, 15 ton salatalık ile de 22 ton salkım domates beraber satıldı.