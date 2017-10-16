Kablosuz Ağlarda Büyük Açık Bulundu: KRACK

KRACK adı verilen yeni açık bugün ajanslara düşen haberlerle herkesi şok etti. KRACK aracışığı ile bağlantı izleme ve kötü niyetli kişilerin cihazlara erişim yapmasını, dosya eklemesini sağlıyor.

Pazar günü ortaya çıkan bu açık güvenlik çevrelerini rahatsızlık veriyor.

Bu açığı ortaya çıkartan web sitesi (https://www.krackattacks.com), çekirdek WPA2 protokolünün etkilendiği ve Android, Linux, Apple, Windows ve OpenBSD işletim sistemlerinin yanı sıra MediaTek Linksys’i ve diğer cihaz türlerini çalıştıran cihazlara karşı da etkili olduğunu belirtiyor.

WPA2 kablosuz ağlar için şimdiye kadar geliştirilmiş en güvenli protokoldü. Site bu konuda bütün kullanıcıları uyarıyor.

Kredi kartı numaraları, şifreler, sohbet mesajları, e-postalar, fotoğraflar ve benzeri hassas bilgilerin çalınmasını sağlayabilir. Bu saldırı modem ile korunan bütün cihazları etkileyeceği söyleniyor.

Araştırmacılar, Android kullanan cihaza yapılan saldırı için bir video yayınladılar.

Web sitesi, SSL yani https kulanan web sitelerini ziyaret etmenin korunmak için eyterli olmadığını belirtiyor. Android, iOS ve Windows’un bu saldırılara karşı açık olduğunu da belirtiyorlar.

WP1 ve WEP güvenlik protokolü için durum daha da kötü gözüküyor. Günümzüde bir çok modem WP2 ile çalışmakta.

Microsoft, bu sorunun zaten düzeltiğini açıkladı. Microsoft bu sorunu düzeltti ama bu günecellemeden sadece son güncellemeleri alabilen cihazlar faydalanabilir. Kaynak

Google ise bu açık için önümüzdeki haftalarda düzeltme sözü verdi.

Apple tarafında ise macOS ve iOS’un etkilenip etkilenmediğinin tam bilinmediğini söyleyenlerde bulunuyor.

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İlk haber kaynağı Ars Technica