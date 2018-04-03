KADINLAR MOBÄ°L OKEYDE ERKEKLERDEN DAHA AZÄ°MLÄ°

Sosyal aÄŸlar ve mobil platformlarda 5 milyonu aÅŸkÄ±n oyuncunun indirdiÄŸi oyunlara ait verileri inceleyen Mynet, kadÄ±n oyuncular arasÄ±nda en popÃ¼ler oyunlarÄ±n Ã‡anak Okey, Mynet Okey, 101 Ã‡anak Okey, Kelimebul, Tavla ve 101-34-51 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Mobil oyun furyasÄ±na kadÄ±nlar da katÄ±ldÄ±! Her ay 35 milyonu aÅŸkÄ±n kullanÄ±cÄ±ya eriÅŸen Mynet tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan rakamlara gÃ¶re, en popÃ¼ler mobil oyunlardan biri olan Ã‡anak Okey’de kadÄ±nlar daha uzun sÃ¼re oynuyor. 5 milyondan fazla oyuncunun alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± inceleyen araÅŸtÄ±rmada, kullanÄ±cÄ±lara oyun ve sosyalleÅŸme deneyimini bir arada sunan oyunlarÄ±n her yaÅŸtan ilgi gÃ¶rmesi dikkat Ã§ekiyor.

KadÄ±n oyuncularÄ±n en Ã§ok tercih ettiÄŸi oyunlarÄ±n Ã‡anak Okey, Mynet Okey, 101 Ã‡anak Okey, Kelimebul, Tavla ve 101-34-51 olarak belirlendiÄŸi Mynet araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re kadÄ±nlar mobilde, erkekler ise bilgisayarda daha fazla vakit geÃ§iriyor. Ã‡anak Okey’in mobil sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde kadÄ±nlar ortalama 21,5 dakika vakit geÃ§irirken, erkekler 17,6 dakikalÄ±k seanslarla oyun oynuyor. Bilgisayarlardaki internet tarayÄ±cÄ±larÄ±ndan eriÅŸilen Mynet Oyun portalinde ise kadÄ±nlar ortalama 38 dakika vakit geÃ§irirken, erkeklerin oyun sÃ¼resi 45 dakikaya Ã§Ä±kÄ±yor.

MAGAZÄ°N, HABER VE KADIN SAYFALARINA UÄžRAYIP, OYUN SAYFASINDA KALIYORLAR

En Ã§ok Mynet’in Magazin, Haber ve KadÄ±n sayfalarÄ±nda dolaÅŸan kadÄ±nlarÄ±n en uzun sÃ¼re kaldÄ±klarÄ± sayfalarda ise Oyun bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ilk sÄ±rada geliyor. Her 100 kullanÄ±cÄ±dan birinin ziyaret ettiÄŸi Oyun sayfasÄ±nda ortalama vakit geÃ§irme sÃ¼resi ise 3,93 dakika olarak belirlendi. Mynet’in sosyal medya ve mobil platformlar Ã¼zerinden oynanabilen popÃ¼ler oyunu Ã‡anak Okey’de her dÃ¶rt oyuncudan birini oluÅŸturan kadÄ±nlar, Ã‡anak 101 Okey’de ise %22,8 oranÄ±nda yer alÄ±yor. KadÄ±n oyuncular arasÄ±nda %26 oranla 35-44 yaÅŸ arasÄ± bu oyuna en yÃ¼ksek ilgiyi gÃ¶sterirken, bu yaÅŸ grubunu %22 ile 25-34 yaÅŸ arasÄ±ndaki oyuncular takip ediyor.

Mynet’in oyun platformlarÄ±nda en Ã§ok vakit geÃ§iren erkekler Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun ve Mersin’den giriÅŸ yapÄ±yor. KadÄ±n oyuncularÄ±n en Ã§ok bulunduÄŸu ÅŸehirler ise Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, EskiÅŸehir ve Gaziantep olarak sÄ±ralanÄ±yor.