Karşınızda MiVue Drive 65 LM Araç Kamerası

IF Design Ödülüne sahip Mio MiVue™ Drive 65 LM araç kamerası, tam donanımlı yol arkadaşınız ile hiçbir yanlış yola sapmadan hedefinize çok kolay ulaşmanızı sağlar. Pratik ve kullanımı kolay navigasyon ile birlikte ömür boyu harita güncelleme özelliği sayesinde, artık yeni haritalar ve yol değişikliklerini kafaya takmanıza gerek kalmayacak.

Yolculuğunuzun her dakikası MiVue™ Drive 65 LM tarafından Extreme HD kalitesinde kaydederek, kaydettiği her detay sayesinde yolda ne olduğuyla ilgili elinizde her zaman kanıt olacak.

MiVue™ Drive 65 LM araç kamerası, üstün netlik için 800×480 piksel çözünürlüklü ekstra büyük 6.2 inç ekrana ve fotoğraf moduna sahiptir. 30 fps’de 1296P Extreme HD Kayıt, Sony sensör kullanır.GPS özelliği ile hız ve yükseklik dahil olmak üzere, sürüş bilgisi, boylam, enlem ve istikamet kaydedilir. Ahisesiz kullanım dahili Bluetooth® özelliği ile sürücülerin yoldayken bağlantıda kalmalarını sağlayarak, eller serbest özelliği ile telefon görüşmelerinizi yapabilir ve Facebook üzerinden canlı yayın yapabilirsiniz.

Yenilikçi ve Gelişmiş sürücü desteği MiVue ™ Drive 65 LM hedefinize ulaşmanıza yardımcı olmak için entegre Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ile birlikte gelir. Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS) ve İleri Çarpışma Uyarı Sistemi (FCWS), cihaza mükemmel bir güvenlik değeri katarak, yoldayken uyanık kalmanıza yardımcı olur.

Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi, Dur ve Kalk ve bunun gibi bir çok özelliğe sahip Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri yüklüdür. Uyarılar ve alarmlar da gitmek istediğiniz yere güvenle ulaşmanızı sağlamak için sürüş boyunca size bilgilendirir. GPS özelliği ile hız ve yükseklik dahil olmak üzere, sürüş bilgisi, boylam, enlem ve istikamet kayderek bilgilere çok kolay şekilde ulaşabilirsiniz.

Dahili 3-Eksenli G-sensörü ani hareketleri tespit eder. Ani bir hareket tespit edildiğinde, kamera görüntüsü otomatik olarak kaydedilir ve üzerine herhangi bir kayıt yapılmaması için kilitlenir. Bu kayıt sırasında dosyanın bütünlüğünü korur ve böylece olası bir kaza sonrasında dosyanızın nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. İster yolculuk hatıralarınız olsun, ister sigortaya vermeniz gereken kayıtlar, videolarınızı anında kopyalayabilir ve taşıyabilirsiniz; MiVue™ Drive 65 LM Serisi ile araç kameranızın görüntülerine hızlı ve kolaylıkla erişebilirsiniz. WIFI güncellemeleri ise, MiVue™ Drive 65 LM araç kameralarınızın her zaman güncel kalmasını sağlar.

Mio Hakkında

Mio, MiTAC International Corp. bir iştiraki ve araç içi kamera ve navigasyon sistemleri üreticisidir. “Sizinle ilgili” deneyimler yaratmaya odaklanmış olan Mio, herkes için hem işte hem de evde kullanıma uygun çözümler üretir. Zeka ürünü tasarımlar ile donanım ve yazılım inovasyonlarını bir araya getiren Mio, güvenlik ve sağlık söz konusu olduğunda her gün kullanılan bir isim olma ve anlamlı ürünlerle insanların hayatlarına değer katmayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için https://www.mio.com/adresini ziyaret edebilirsiniz.