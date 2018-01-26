Karşınızda Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Özellikleri

Las Vegas tüketici fuarında tanıtılması planan Galaxy S9 ve S9 Plus serilerinin görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung’un bu yeni telefonlarında S9 çizgileri korunurken kavislerde çok şık dokunuşlar yapılmış. Ayrıca gelen haberlere göre iPhone X ile gelen animoji olayının benzeri Samsung telefonlarda da yapılabilecek. Kendinizi çizgi filme dönüştürebilmenin maliyeti ise yine 1000$ seviyelerinde olacak.

Gelecek olan yeniliklerde sadece bunlar değil. Yeni amiral gemisi telefonlarda depolama alanları büyümeye başladı. N,hayet bu kadar para alıyoruz bari hafıza verelim lambası yanmış durumda. 4GB olan modelde 64GB depolama sunulurken, 6GB olan modelde 128GB depolama alanı sunulacak. Hem küçük ekran isteyip hemde 6GB RAM isteyenler için üzücü.

Ekran boyutları

Geçen seneki modellerle boyutlar arasında çok fazla sapma olmayacak. S9 5.8-inç ekrana sahip iken S9 Plus 6.2-inç ekran ile arzı endam edecek. ABD ve Çin’de Qualcomm Snapdragon 845 işlemcili Galaxy S9 serisi cihazlar satılacak fakat dünyanın kalan bölgelerinde ise Exynos 9810 işlemci bulunacak.

Kamera

Smasung Galaxy s9 kamerasında yenilik olarak süper yavaş çekim geliyor. 720p’de 480fps kayıt imkanı veren kamera harekete duyarlı. Her iki cihazın da birincil 12 megapiksel kameralarında değişken diyafram özelliği olduğu söyleniyor. Bu, f / 2.4 ile en küçük sınıf f / 1.5 arasında geçiş yapan mekanik bir ayar. Ön selfie kameraları ise 8MP.

Parmak izi okuyucusunun da yeri düzenlendi. Ayrıca telefonun altında ise stereo hoparlörler olacak. Genel olarak yazılımın yenilendiği de teyit edildi.

Resmi olarak ne zaman tanıtılacaklar

Cihazlar resmi olarak 25 Şubat 2018 tarihinde yine UNPACKED isimli bir etkinlikte Vegas’ta tanıtılacaklar. Daha önceden bahsettiğimiz gibi Samsung bu sene tanıtımı erkene aldı.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın 16 Mart’ta perakende satışa başlaması bekleniyor.

Kaynak: https://venturebeat.com/2018/01/26/these-are-the-samsung-galaxy-s9-and-s9/