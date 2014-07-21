Kaybolan veya Çalınan Android Telefon / Tablet Pc Bulma

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PetaBayt

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70 Cevaplar

  1. can dedi ki:
    02 Şubat 2015, 17:08

    çalınan lg g3 telefonumu ıp numarası üzerinden bulma şansımız varmı yardımcı olursanız

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  2. mert dedi ki:
    10 Nisan 2015, 18:33

    TabletiM çalındı ip adresinden bulabilirmiyim

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    • PetaBayt dedi ki:
      10 Nisan 2015, 18:35

      Yukarıdaki önlemleri aldıysanız belki. Ama diğer türlü ip adresi değişken bir şey olduğu için mümkün değil. Geçmiş olsun.

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  3. Oran dedi ki:
    28 Haziran 2015, 10:46

    iyi günler lg2 mini telefonumun çalındı en son 24 mayıs 2015 te çevrim oldu yazıyor ne yapmam gerekiyor şuan telefonun nerde oldugunu gösterirmi harita

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  4. furkan dedi ki:
    03 Temmuz 2015, 21:53

    Abi Lenova z500 dizüstü bilgisayarim calindı nasil bulabilirim

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  5. furkan dedi ki:
    03 Temmuz 2015, 21:55

    Ip adresinden flan dediler anlamadim yardimci olurmusun

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  6. furkan dedi ki:
    05 Temmuz 2015, 07:38

    Tesekkurler

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  7. Nisa dedi ki:
    09 Eylül 2015, 17:10

    Ya tabletim kayboldu bulamıyorum evin içinde kayıp yardımcı olabilirmisiniz?

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  8. Yilmaz dedi ki:
    13 Eylül 2015, 02:32

    Not 4 telefonum calindi napmam lazim imei deistirilemezmis dogrumu bulunur diyolar

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  9. muhammed dedi ki:
    13 Eylül 2015, 13:21

    tabletim çalındı yardımcı olabilirmisiniz

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  10. muhammed dedi ki:
    19 Eylül 2015, 17:51

    lütfen yardımcı olun tabletim çalındı

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  11. mehmet dedi ki:
    25 Eylül 2015, 21:32

    merhaba samsung galaxy s6 edge’m çalındı nasıl bulabilirim

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  12. yakup dedi ki:
    13 Aralık 2015, 20:23

    merhaba samsung galaxy tab3 tabletim kayboldu tabletim kapalı olduğu için konumu çıkmıyor ne yapmalıyım

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  13. yakup dedi ki:
    13 Aralık 2015, 20:25

    merhaba samsung galaxy tab 3 tabletim kayboldu ama tabletim kapalı konumuna ulaşabilirmiyim

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  14. yakup dedi ki:
    13 Aralık 2015, 20:31

    Tableti uzaktan kontrol edebilirmiyim

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  15. uyhtgfr dedi ki:
    31 Mart 2016, 16:40

    Teşekkür ederim

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  16. salim dedi ki:
    26 Nisan 2016, 11:25

    imei numarası değiştirilmiş cihaza erişebilirmiyiz.

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    • PetaBayt dedi ki:
      26 Nisan 2016, 11:31

      Telefonlara imei ile ulasilmiyor. Yaziyi tekrar okuyun. Telefon acik, formatsiz ve konum ozelligi acik olmali.

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  17. ali dedi ki:
    02 Mayıs 2016, 19:34

    meraba bn lg g4 kullanıyorum calınmasına ve kaybolmasına engell olan bu özelligi nasıl aktıf ederim

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  18. Mehtap dedi ki:
    07 Mayıs 2016, 01:38

    Lg g3 calindi ama tel kapali oldugu icin verileri silemiyorum.ne yapmam lazim

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  19. Mehtap dedi ki:
    07 Mayıs 2016, 01:40

    Lg g3 calindi ama tel kapali oldugu icin verileri silemiyorum bunun baska yolu yokmu cewap vermenizi bekliyrm tsk edermm

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  20. Nursel dedi ki:
    10 Haziran 2016, 04:58

    Benim samsung tab 4 calindi ve cihazın gmail hesabını bilmiyroum ama cihazın seri numarası var ne yapmam gerekli yardimci olur musunuz ..Teşekkürler

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  21. Meltem dedi ki:
    26 Temmuz 2016, 03:13

    Lg g3 tlfnum aksam üzeri kayboldu hala açık nerde olduğunu nasıl.bulabilirim

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  22. Birgul acar dedi ki:
    06 Ağustos 2016, 00:17

    Tabletimiz kayıp oldu nasıl bulabiliriz

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  23. Vestel Venüs dedi ki:
    10 Ağustos 2016, 21:57

    Tabletimi çok özledim

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  24. Vestel Venüs dedi ki:
    10 Ağustos 2016, 22:00

    Bana tabletimi verin nolur bulun tabletimi çok özledim tabletimi verinnnnn

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  25. Seyma dedi ki:
    18 Ağustos 2016, 14:20

    Tabletim kayboldu veya

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  26. Berat dedi ki:
    22 Ağustos 2016, 12:26

    Tabletimi saklamistim disarda bisiklet surdum geldigimde yoktu

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  27. Murat dedi ki:
    22 Ağustos 2016, 16:49

    Note 4 telefonum çalındı nasıl bulabilerim

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  28. Sinem dedi ki:
    27 Ağustos 2016, 11:28

    Konum kapalıysa da geçerli mi bu

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  29. Gokhan dedi ki:
    31 Ağustos 2016, 04:22

    Diyelimki cihaz calindi ve formatladilar,dolayisi ile cihazdaki google hesabimda silinmis olacaktir.ozaman baska bir cihazdan google hesabim ile giris yaptigimda format atilimis olan cihazima yine de erisebilirmiyim?

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  30. Uğur dedi ki:
    31 Ağustos 2016, 12:02

    Çok saçma çalınan telefonun hiç interneti açık olurmu?Allah aşkına telefonun interneti açık olmadan bulabilmesi gerekir..

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  31. Beyda Arslan dedi ki:
    07 Ekim 2016, 18:53

    tabletimiz kayıpv e kapalı nasıl bulabilirz

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  32. hasret dedi ki:
    20 Ekim 2016, 17:34

    Evde kayıp tablet bulamiyorum acill

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  33. Nurten Kasman dedi ki:
    25 Ekim 2016, 19:07

    Asus ZenPad 7 inç tabletim iki aydan fazla bir süredir kayıp ancak kaydettirmedimiştim imei numarasını google’ye, nasıl bulacağız?

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  34. Ali osman ekber dedi ki:
    27 Ekim 2016, 05:42

    Hp elitepad 1000 G2 tabletim çalındı bulma şansım varmı varsa acaba lütfen yardımcı olun bana

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  35. Ali osman ekber dedi ki:
    27 Ekim 2016, 05:47

    Hp eliteped 1000G2 çalındı dün onu bulma imkanım varmı varsa ne yapmam lazım lütfen yardımcı olun cevap bekliyorum

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  36. Sengul akayca dedi ki:
    08 Kasım 2016, 18:58

    Asus k017 cihazim kayip gmail hesabim da yok nasil bulabilirim

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  37. Arda dedi ki:
    02 Aralık 2016, 16:20

    Acil bisiklette iken montuma koydum kaybolmuş heryeri aradım telefonun wifisi açık değil diye bulamıyorum napcam

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  38. az dedi ki:
    19 Aralık 2016, 17:50

    google play üzerinden veya herhangi bir yöntemle tabletin içinde bulunan bir uygulamayı aktif edebilir miyim o uygulama üzerine değişiklik yapabilir miyim yardımcı olur musunuz?

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  39. magdur dedi ki:
    10 Şubat 2017, 20:41

    Tabletim bide bilgisayarım kayıp oldu bulamadım hala ne yapmalıyım lütfen yardım olun

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  40. İsaCan dedi ki:
    11 Şubat 2017, 23:03

    Beyler Çalınan Telefonu Nasol Bulcam Size Zahmet Söylermisiniz

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  41. Merve dedi ki:
    11 Mart 2017, 17:03

    Tabletimi evin içinde kaybettim.Sanırım şarjı yok.Bu durumda o zil çalmaz değil mi?

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    • PetaBayt dedi ki:
      11 Mart 2017, 17:30

      Kapalıysa çalmaz. Akıllı cihazlar bios kullanmadığı için kapalıyken uzaktan uyandırılamıyor.

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  42. ural dedi ki:
    14 Mart 2017, 19:51

    samsung galaksi tab 3üm kayıp oldu nerede olabilir

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  43. ural dedi ki:
    14 Mart 2017, 19:51

    samsung galaksi tab 3üm kayıp oldu nerede olabilir ıuygtfdsxcfvghjklşi,iğpoıutfdshjklş

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  44. Ayaz dedi ki:
    21 Mart 2017, 11:14

    Benim abinin tableti kayıp ya evde ya da babamın iş yerinde yardımcı olur musubuz ?

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  45. Zekiye dedi ki:
    21 Mart 2017, 19:00

    Vestel tabletim kayıp bulamıyorum yardım😩😧😦😵😱😲😟😰

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  46. oguz dedi ki:
    22 Mart 2017, 14:55

    ben lg g2 telefonumu kaybettim. yukarıda yazılı olduğu gibi sildim ama yanlışlıkla g3 ü silmişim bilgilerimi kurtarma ihtimalim var mı. ayrıca kaybettiğim g2 telefonumu aradığımda hala çalıyor g2 yide sildim internetten ama çalmaması gerekmiyor mu

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  47. tugçe dedi ki:
    21 Nisan 2017, 18:24

    benim okul tabletim kargocu tarafından bir sekilde kayboldu içinde hesap ekli degil ne yapabilirim ne olur yardım edin

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