Kaybolan veya Çalınan Android Telefon / Tablet Pc Bulma
Android Telefonunuz / Tabletiniz kayıp veya çalıntı olduğunda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz ve android cihazının yerini nasıl bulursunuz.
Eğer Android telefon veya tabletinizi kaybettiğiniz de ya da çaldırdığınız da gayet pahalı ürününüzü nasıl bulursunuz bunu değil asıl maddiyattan daha önemli olabilecek olan kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz bunu anlatacağız.
Hesap bilgileri, fotoğraflar, mesajlarınız, rehberiniz ve bilgileriniz hepsi risk altında. Bunun için için Google bir Android hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile Android cihazındaki bilgilerinizin korunmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelik geçen yıldan bu yana var olduğunu da eklemek gerek.
Android device manager yani cihaz adını aygıt yöneticisiniden etkinleştirme yapmanız gerekiyor. Bunu yapmak için cihazınızın güvenlik ayarlarına erişmeniz gerekiyor. Cihaz yöneticileri sekmesine gelin ve ayarlarını yapın. Bu özellik cihazdan cihaza farklılık gösterecektir.
Daha son bu adrese gitmelisiniz. https://www.google.com/android/devicemanager
Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra Size cihazının en son ne zaman ve nerede görüldüğü bilgisini sunan bir ekran çıkacak. Daha sonra bu ekranda cihazın zil sesini çaldır, cihazı kilitle ve cihazı silmeniz için seçeneklerde aktif olacak.
"Android cihaz bulma menüsü nasıl çalışır" 2.sayfada..
çalınan lg g3 telefonumu ıp numarası üzerinden bulma şansımız varmı yardımcı olursanız
Öncelikle geçmiş olsun.
https://www.google.com/android/devicemanager bu adrese gidip telefonunuzun nerede olduğunu bulma ihtimaliniz var.
Ayrıca cihazın ip si yoktur. Nereden bağlanırsa oranın ip no sunu alır.
Emniyet birimlerine başvurmanızı öneririm.
TabletiM çalındı ip adresinden bulabilirmiyim
Yukarıdaki önlemleri aldıysanız belki. Ama diğer türlü ip adresi değişken bir şey olduğu için mümkün değil. Geçmiş olsun.
iyi günler lg2 mini telefonumun çalındı en son 24 mayıs 2015 te çevrim oldu yazıyor ne yapmam gerekiyor şuan telefonun nerde oldugunu gösterirmi harita
Büyük ihtimal yazılımı değiştirmişlerdir. Anlık olarak bulmak için işinize yarıyor.
Abi Lenova z500 dizüstü bilgisayarim calindı nasil bulabilirim
Ip adresinden flan dediler anlamadim yardimci olurmusun
Olayın olduğu bölgedeki karakola başvurun. Yapacak fazla bir şeyiniz yok, ip adresinden bulunamaz. Geçmiş olsun.
Tesekkurler
Ya tabletim kayboldu bulamıyorum evin içinde kayıp yardımcı olabilirmisiniz?
Daha önce yukarıdaki işlemleri yaptıysanız yazıyı tekrar okuyun yönlendirecektir.
Not 4 telefonum calindi napmam lazim imei deistirilemezmis dogrumu bulunur diyolar
tabletim çalındı yardımcı olabilirmisiniz
lütfen yardımcı olun tabletim çalındı
merhaba samsung galaxy s6 edge’m çalındı nasıl bulabilirim
Geçmiş olsun öncelikle. Daha önce yukarıdaki işlemleri yaptıysanız bir kontrol edin. Cevapları konuda bulabilirsiniz.
merhaba samsung galaxy tab3 tabletim kayboldu tabletim kapalı olduğu için konumu çıkmıyor ne yapmalıyım
merhaba samsung galaxy tab 3 tabletim kayboldu ama tabletim kapalı konumuna ulaşabilirmiyim
Tableti uzaktan kontrol edebilirmiyim
Kapalı tablete ulaşamazsınız
Teşekkür ederim
imei numarası değiştirilmiş cihaza erişebilirmiyiz.
Telefonlara imei ile ulasilmiyor. Yaziyi tekrar okuyun. Telefon acik, formatsiz ve konum ozelligi acik olmali.
meraba bn lg g4 kullanıyorum calınmasına ve kaybolmasına engell olan bu özelligi nasıl aktıf ederim
Yazıdaki yönergeleri uygulayın.
Lg g3 calindi ama tel kapali oldugu icin verileri silemiyorum.ne yapmam lazim
Lg g3 calindi ama tel kapali oldugu icin verileri silemiyorum bunun baska yolu yokmu cewap vermenizi bekliyrm tsk edermm
Kapalı telefona bir şey yapamazsınız. Geçmiş olsun.
Benim samsung tab 4 calindi ve cihazın gmail hesabını bilmiyroum ama cihazın seri numarası var ne yapmam gerekli yardimci olur musunuz ..Teşekkürler
Bu yazı önceden alınan önlemle ve çalınma ya da kaybolma anında müdahale ile ilgilidir.
Lg g3 tlfnum aksam üzeri kayboldu hala açık nerde olduğunu nasıl.bulabilirim
Yazıda açıkça anlatılıyor.
https://www.google.com/android/devicemanager
Tabletimiz kayıp oldu nasıl bulabiliriz
Tabletimi çok özledim
Bana tabletimi verin nolur bulun tabletimi çok özledim tabletimi verinnnnn
Tabletim kayboldu veya
Tabletimi saklamistim disarda bisiklet surdum geldigimde yoktu
başka bir cihazdan yukarıda söylenenleri yaparsan bulursun. kapalıydı olmaz.
Note 4 telefonum çalındı nasıl bulabilerim
Konum kapalıysa da geçerli mi bu
Hayır konum ile çalışır sistem.
Diyelimki cihaz calindi ve formatladilar,dolayisi ile cihazdaki google hesabimda silinmis olacaktir.ozaman baska bir cihazdan google hesabim ile giris yaptigimda format atilimis olan cihazima yine de erisebilirmiyim?
Çok saçma çalınan telefonun hiç interneti açık olurmu?Allah aşkına telefonun interneti açık olmadan bulabilmesi gerekir..
İnternetten değil uydudan buluyor.
tabletimiz kayıpv e kapalı nasıl bulabilirz
Evde kayıp tablet bulamiyorum acill
Tabletin evde kayıp
Annem tabletini evde sakladı cihaz kapalıykende işe yarar mı acaba
Kapalıyken maalesef işe yaramıyor.
Asus ZenPad 7 inç tabletim iki aydan fazla bir süredir kayıp ancak kaydettirmedimiştim imei numarasını google’ye, nasıl bulacağız?
Hp elitepad 1000 G2 tabletim çalındı bulma şansım varmı varsa acaba lütfen yardımcı olun bana
Hp eliteped 1000G2 çalındı dün onu bulma imkanım varmı varsa ne yapmam lazım lütfen yardımcı olun cevap bekliyorum
Asus k017 cihazim kayip gmail hesabim da yok nasil bulabilirim
Kaybolmadan önce ayarlamanız gerekiyordu. Kapalıysa da zaten bulunamaz.
Acil bisiklette iken montuma koydum kaybolmuş heryeri aradım telefonun wifisi açık değil diye bulamıyorum napcam
Wiresless degil gps gerekli. https://www.google.com/android/devicemanager adresinden açıksa ulaşabilirsiniz. Yazıyı okuyun.
google play üzerinden veya herhangi bir yöntemle tabletin içinde bulunan bir uygulamayı aktif edebilir miyim o uygulama üzerine değişiklik yapabilir miyim yardımcı olur musunuz?
Maalesef yapamazsınız.
Tabletim bide bilgisayarım kayıp oldu bulamadım hala ne yapmalıyım lütfen yardım olun
Beyler Çalınan Telefonu Nasol Bulcam Size Zahmet Söylermisiniz
Tabletimi evin içinde kaybettim.Sanırım şarjı yok.Bu durumda o zil çalmaz değil mi?
Kapalıysa çalmaz. Akıllı cihazlar bios kullanmadığı için kapalıyken uzaktan uyandırılamıyor.
samsung galaksi tab 3üm kayıp oldu nerede olabilir
samsung galaksi tab 3üm kayıp oldu nerede olabilir ıuygtfdsxcfvghjklşi,iğpoıutfdshjklş
Benim abinin tableti kayıp ya evde ya da babamın iş yerinde yardımcı olur musubuz ?
Vestel tabletim kayıp bulamıyorum yardım😩😧😦😵😱😲😟😰
ben lg g2 telefonumu kaybettim. yukarıda yazılı olduğu gibi sildim ama yanlışlıkla g3 ü silmişim bilgilerimi kurtarma ihtimalim var mı. ayrıca kaybettiğim g2 telefonumu aradığımda hala çalıyor g2 yide sildim internetten ama çalmaması gerekmiyor mu
benim okul tabletim kargocu tarafından bir sekilde kayboldu içinde hesap ekli degil ne yapabilirim ne olur yardım edin
Bu şekilde bulamazsınız. Resmi makamlara başvurun.