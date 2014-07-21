Kaybolan veya Çalınan Android Telefon / Tablet Pc Bulma

Android Telefonunuz / Tabletiniz kayıp veya çalıntı olduğunda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz ve android cihazının yerini nasıl bulursunuz.

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Eğer Android telefon veya tabletinizi kaybettiğiniz de ya da çaldırdığınız da gayet pahalı ürününüzü nasıl bulursunuz bunu değil asıl maddiyattan daha önemli olabilecek olan kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz bunu anlatacağız.

Hesap bilgileri, fotoğraflar, mesajlarınız, rehberiniz ve bilgileriniz hepsi risk altında. Bunun için için Google bir Android hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile Android cihazındaki bilgilerinizin korunmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelik geçen yıldan bu yana var olduğunu da eklemek gerek.

Android device manager yani cihaz adını aygıt yöneticisiniden etkinleştirme yapmanız gerekiyor. Bunu yapmak için cihazınızın güvenlik ayarlarına erişmeniz gerekiyor. Cihaz yöneticileri sekmesine gelin ve ayarlarını yapın. Bu özellik cihazdan cihaza farklılık gösterecektir.

Daha son bu adrese gitmelisiniz. https://www.google.com/android/devicemanager

Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra Size cihazının en son ne zaman ve nerede görüldüğü bilgisini sunan bir ekran çıkacak. Daha sonra bu ekranda cihazın zil sesini çaldır, cihazı kilitle ve cihazı silmeniz için seçeneklerde aktif olacak.

"Android cihaz bulma menüsü nasıl çalışır" 2.sayfada..