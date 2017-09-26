Ken Block 1400 Beygirlik Mustang ile Dağları Tırmandı

Efsane driftçi Ken Block geçen sene Ekim ayında kısa bir film çekimi yaptı. 1 sene içinde ancak hazırlanan film bugün internet üzerinde yayınlandı. Colorado'da bulunan ve çok tehlikeli bir dağ yolu olan Pikes Peak üstünde çekilen videoda, driftler sizi de heyecanlandıracak.

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Sanatını icra ettiği 1400 beygirlik modifiye aracın adı Hoonicorn V2. Orijinal Hoonicorn sadece 845 beygirdi.

Kaputunda 2 tane turboşarj olan arabanın her yerinden duman ve gürültü fışkırıyor.

İşte o video

Ken Block kimdir?

1967 doğumlu ABD'li profesyonel ralli şöförü. Eski adıyla Monster World Rally Team olarak bilinen Hoonigan Racing Division'un rpofesyonel sürücüsüdür. Block ayrıca DC Shoes'un kurucularından biridir. Block, kaykay, snowboard ve motokros gibi birçok adrenalin yüklü sporda yarıştı.

Gymkhana nedir?

Gymkhana kelimesini bu usta şöför ile çok duymuşsunuzdur. Anlamı: Sürücülerin maharetlerini sergilemesi için tasarlanmış, trafiğe kapalı alanlardır.