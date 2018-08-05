Ana Sayfa / Haberler / Kesintiler için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Kamuoyuna Ortak Açıklama Geldi

Kesintiler için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Kamuoyuna Ortak Açıklama Geldi

PetaBayt 7 saat önce Haberler Yorum Yazın

Açıklama bugün bir basın bülteni ile duyuruldu.

Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

Anayasamızın 22. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir” ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın bülteni

Etiketler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu 2018’in İlk Yarı Yılına Ait Rakamsal Sonuçlarını Açıkladı

HUAWEI, birçok başarıya imza attığı ilk yarı yıl performansı ile dünyanın en büyük ikinci akıllı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Akıllı Telefon İnceleme - Yazılım Güncelleme - Teknoloji Haberleri, güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları sunar. Petabayt © 2018 Tüm hakları saklıdır