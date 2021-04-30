Kimya sanayine Acil Müdahale Yazılımı geliyor

GEBKİM OSB AB PROJESİNİN AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olan GEBKİM, sektördeki öncü rolünü sürdürdüğü önemli bir projeye imza atıyor. Kimya sanayinde olası kazaların önüne geçilmesi, hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesi amacıyla GEBKİM tarafından Türkiye’de bir ilk olan Acil Müdahale Yazılımı hazırlanacak. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı Projesi açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Şubat ayında başlayan ve 18 ay sürecek olan AB projesi kapsamında pek çok faaliyet yürütülecek.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı uygulanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmekte. Bu program kapsamında GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı Projesi; kimya sanayinde acil müdahale plan ve yöntemlerini, güvenlik kültürünü ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında; GEBKİM Kimya İhtisas OSB liderliğinde bir Acil Durum Koordinasyon Merkezi kurulacak, kimya endüstrisi için Acil Durum Müdahale Planı ve Acil Müdahale Yazılımı hazırlanacak. Projeye adını da veren ve en önemli yapı taşlarından birini oluşturan Acil Müdahale Yazılımı, bilginin ve teknolojinin gücü ile olası yangınlara ve kazalara hızla müdahale edilmesini sağlayacak. Firmalar ve ilgili taraflar arasında güçlü bir iletişimin kurulması sayesinde, Acil Durum Müdahale Planı hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilecek. Projenin hedeflerinden bir diğeri de üretimdeki fabrikaların acil durumlara hazırlık kapasitelerinin artırılması.

Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı Projesi’nin online olarak yapılan açılış toplantısı, GEBKİM Kimya İhtisas Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın konuşması ile başladı. Aracı’nın konuşmasının ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara ve Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından proje sorumlusu GEBKİM Çevre Mühendisi Cem Kılınç, Acil Müdahale Yazılımı Projesi ve yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıyı; GEBKİM OSB firmaları ve Kocaeli’ndeki OSB’lerin temsilcileri de ilgiyle izledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, kimya sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin öneminden bahsettiği konuşmasında, GEBKİM’i Acil Müdahale Yazılımı Projesi’nin kabul edilen 37 proje arasında yer almasından dolayı tebrik etti ve ülkemize, çalışma dünyasına hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan da önlemlerin önceden alınmasının etkili bir müdahale için taşıdığı önemden bahsederek projenin bu anlamda çok faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Acil Müdahale Yazılımı’ndan büyük heyecan duyduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, zamanında ve sağlıklı bilgiye sahip olan müdahale ekiplerinin en etkili müdahaleyi yapabileceklerine dikkat çekerek, bu yazılımın bilgiye erişim anlamında hem itfaiye hem de sektör için çok faydalı olacağını söyledi.

Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ise bundan sonraki toplantılarda da her zaman GEBKİM’in yanında olacaklarını belirterek, yapılacak çalışmaların başarılı olmasını diledi.

Açılış konuşmaları sonrasında GEBKİM Çevre Mühendisi Cem Kılınç, yaptığı detaylı sunumda Şubat ayında başlayan ve 18 ay sürecek olan Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı Projesi kapsamındaki hedefler ve yürütülecek faaliyetler ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Kimya sanayi için Acil Müdahale Planı ve Türkiye’de bir ilk olan Acil Müdahale Yazılımı hazırlanacak. Eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapasitesi artacak. Yapılacak çalışmalar sayesinde kimya sektöründeki kazaların azaltılması, acil durumların sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin en aza indirilmesi de proje ile hedeflenen sonuçlar arasında yer alıyor.

GEBKİM OSB’de kurulu ve kurulacak olan fabrikalar, bunların çalışanları, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk kimya sanayi, AFAD, itfaiye birimleri ve Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye genelindeki OSB’ler projenin ana hedef gruplarını oluşturuyor. Çok sayıda eğitim, seminer ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da planlanıyor.

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sanayinin ülkemiz ekonomisi açısından taşıdığı önemden bahsederek başladığı konuşmasında, GEBKİM OSB olarak yürüttükleri Acil Müdahale Yazılımı projesinin kimya sanayine olan kazanımlarından söz etti. Kimya sanayine yenilik getiren, sadece bugünü değil geleceği de öngören projelerin altında GEBKİM’in imzası olduğunu vurgulayan Aracı, “Kimya sanayine kazandıracağımız Acil Müdahale Planı ve Yazılımı, getireceği güçlü iletişim ve sinerji ile olası kazalara karşı ortak hareket etmemizi sağlayacak. Kimya sanayinin yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye uyum yeteneği sayesinde bu projenin başarıya ulaşacağından kuşkumuz yok. GEBKİM olarak böylesine değerli ve önemli bir projeye liderlik etmek bizim için çok değerli. Projenin getireceği kazanımlar Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye genelindeki kimya sektörüne açık olacak. Kimya sanayimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.