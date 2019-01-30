KINGDOM HEARTS 3 Tüm Dünyada Çıktı

SQUARE ENIX ve Disney, oyuncuları Disney ve Pixar’ın sevilen Toy Story, Frozen, Tangled, Big Hero 6 ve daha birçok dünyasında eğlenceli bir keşfe çıkarıyor.

LONDRA (29 Ocak 2019) – Square Enix Ltd. ve Disney, uzun zamandır beklenen ve sevilen rol yapma oyunu serisinin en yeni oyunu KINGDOM HEARTS III’ün tüm dünyada piyasaya çıktığını gururla duyurur.

Uzun zamandır takip eden hayranların ve seriyle yeni tanışanların bildiği gibi, Keyblade’i taşıma ve Heartless adındaki şeytani güçten kainatı korumayla görevli Sora’nın yeni ve heyecanlı maceralarına çıkıyoruz. Sora, kötülüğü yenmek ve kainatı kurtarmak için Disney Kalesi’nin kralı Kral Mickey tarafından gönderilen elçiler Donald ve Goofy ile birlikte düşmanlara karşı savaşıyor.

Sözlerine “KINGDOM HEARTS III’ün piyasaya çıkmasından dolayı çok heyecanlıyım,” diyerek başlayan KINGDOM HEARTS serisinin yönetmeni Tetsuya Nomura, “Hikayede oyuncuların hiçbir detayı kaçırmaması için zamanını harcayabilecekleri bol gizem bulunuyor. Macera sadece sonuca değil, kahramanın yolculuğuna odaklı olarak ilerliyor. Hikaye, Sora’nın arkadaşlarıyla çıktığı muhteşem deneyimin etrafında ilerliyor. Umarım oyuncular da bu eğlenceli maceradan keyif alırlar. Tüm dünyada oyunun çıkmasını büyük bir hevesle bekleyen tüm hayranlarımıza çok teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.

Oynanış videosunu izlemek için linkteki adresi ziyaret edebilirsiniz: https://youtu.be/nKVUv1mPibU

Küresel Oyun ve İnteraktif Deneyim, Disney Parklar, Deneyim ve Tüketici Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Sean Shoptaw, “KINGDOM HEARTS III, eskiden beri süregelen Tetsuya Nomura, Square Enix ve Disney’in yaratıcı ve muhteşem birlikteliğinin bir sonucu. Bu oyunda Disney ile Pixar karakterlerinin ve dünyasının içerisinde oyunculara esnek ve sihirli bir macera yaşama imkanı sunuyoruz.” diyerek oyunun bugünden itibaren piyasaya çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KINGDOM HEARTS III’ün Walt Disney Animasyon Stüdyoları ve Pixar Animasyon Stüdyolarından bilinen ve sevilen yıldızlarla dolu bir seslendirme kadrosu bulunuyor. Frozen’dan Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad ve Jonathan Groff; Tangled’dan Zachary Levi; Big Hero 6 filmindense Jamie Chung ve daha birçok ünlü isim oyunun seslendirme kadrosunda yer alıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Hikaru Utada ile sekiz kez Grammy Ödülü kazanan ve kendisini KINGDOM HEARTS serisinin hayranı olarak tanımlayan Skrillex tarafından yapılan açılış müziği “Face My Fears” ise dijital müzik mağazalarındaki yerini aldı: https://itunes.apple.com/gb/album/face-my-fears-ep/1444855032?app=itunes.

KINGDOM HEARTS III, bugünden itibaren PlayStation®4 için piyasaya çıktı.

Twitter: @KINGDOMHEARTS

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KINGDOM HEARTS III Hakkında

KINGDOM HEARTS, Disney ve Square Enix işbirliği ile 2002 Mart ayında PlayStation®2 konsolu için piyasaya çıktı ve yeni oyunlarla seriyi devam ettirdi. Seri, Mart 2017’de 15. yılını kutlayarak tüm dünyada 25 milyondan fazla sattığını duyurmuştu.

KINGDOM HEARTS III oyununda ise Sora’ya katılan Donald Duck ve Goofy ile birlikte; Maleficent, Pete ve Hades’in yer aldığı Heartless ismindeki şeytani kötülüğe karşı savaşıyoruz.