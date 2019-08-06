Kingston’dan Ultra Yüksek Performanslı PCIe NVMe SSD A2000

Olağanüstü yüksek performansı ve TCG Opal 2.0 Tam Güvenlik Paketi destekli Gen 3.0 x 4 özellikleriyle dikkat çeken SSD; ultrabooklar ve dizüstü bilgisayarlar için ideal kullanım sunuyor.

Kingston Technology Company Inc’in flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital, Inc., A2000 NVMe™ PCIe SSD modelini duyurdu. Tek taraflı M.2 sürücü, Kingston’ın yeni nesil ilk giriş seviyesi tüketici sınıfı PCIe NVMe SSD modeli olma özelliği taşıyor. Verimli performansı, düşük güç tüketimi ve ısınma özellikleriyle A2000, Ultrabook™ ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için mükemmel bir yenileme çözümü sunuyor.

A2000, sırasıyla 2200 ve 2000 MB/sn1 okuma ve yazma hızlarına ulaşarak SATA SSD’lerden 3 kat daha fazla performans gösteren bir depolama çözümü sunuyor. Giriş seviyesi kullanıcılar ve kendi sistemlerini kuranlar için ideal olan bu ürün son derece hızlı yükleme süreleriyle dikkat çekiyor. Kendisini şifreleyebilme özelliğine sahip olan A2000, 256-bit AES donanım tabanlı şifreleme ile uçtan uca veri koruması sağlıyor. TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi sayesinde Symantec™, McAfee™ ve WinMagic® gibi bağımsız yazılım markalarının çözümlerinin kullanılmasına da imkan veren sürücüde ayrıca, BitLocker ile kullanılan eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.

“Kingston yeni nesil giriş seviyesi NVMe PCIe SSD modellerinin yenisini gururla piyasaya sürüyor.Tek taraflı ince M.2 tasarımıyla A2000, Ultrabook veya diğer küçük boyutlu sistemlerde tam potansiyelini sergiliyor. Bu özellikleriyle ürün, bilgisayarını geliştirmek isteyenlere mükemmel bir sürücü sunuyor.” diyen Kingston SSD İş Birimi Müdürü Justin Karasek, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Kendinden şifreli olan bu sürücü sayesinde kullanıcılar, TCG Opal 2.0 yönetim çözümü ile birlikte kullanıldığında verilerinin koruma altında ve güvende olduğundan emin olabiliyor.”

A2000; 250GB, 500GB ve 1TB kapasite seçeneklerine sahip. Ürün efsanevi Kingston güvenilirliğiyle geliyor. Daha fazla bilgi için www.kingston.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

A2000 SSD Teknik Özellikleri:

Uygun maliyetle NVMe PCIe performansı: A2000, 2200 ve 2000 MB/sn1 okuma ve yazma hızlarına sahip bir çözüm.

Tam güvenlik paketi: Kingston’ın kendinden şifreli sürücüsü ile verilerinizi koruma altına alın.

En uygun sistemler: Ultrabook’lar ve küçük boyutlu sistemler için idealdir.

Birden fazla kapasite seçeneği: 1 TB2’a varan kapasitelerle bilgisayarınızı geliştirin.

Biçim: M.2 2280

Arayüz: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Veri Yolu

Kapasiteler2: 250GB, 500GB, 1TB

NAND: 3D

Şifreli: AES 256-bit Donanım Tabanlı Şifreleme

Sıralı Okuma/Yazma1:

250 GB — 2.000/1.100 MB/sn’ye kadar

500GB — 2.200/2.000MB/sn’ye kadar

1TB — 2.200/2.000MB/sn’ye kadar

Rastgele 4K Okuma/Yazma1:

250 GB — 150.000/180.000 IOPS’a kadar

500GB — 180.000/200.000 IOPS’a kadar

1TB — 250.000/220.000 IOPS’a kadar

Toplam Yazılan Byte (TBW)3:

250 GB – 150 TBW

500GB – 350TBW

1TB – 600TBW

Güç Tüketimi: 0,0032W Boşta / 0,8W Ort. / 1,7W (Maks.) Okuma / 4,5W (Maks.) Yazma

Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C

Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C

Boyutlar: 80 mm x 22 mm x 3,5 mm

Ağırlık:

250 GB – 6,6g

500GB – 6,8g

1TB – 6,6g

Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)

Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (20-1000Hz)

Arızalar Arası Geçen Ortalama Süre (MTBF): 2.000.000

1 PCIe 3.0 anakart kullanarak elde edilen “ilk performansa” göre. Hızlar; bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma göre değişebilir. IOMETER Rastgele 4K Okuma/Yazma, 8GB bölüme göredir.

2 Burada listelenen Flash depolama cihazlarındaki kapasitelerin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılmaktadır ve veri depolamada kullanılamaz. Bu nedenle, veri depolama için sunulan kapasite ürünlerde listelenen miktardan daha azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki Kingston Flash Rehberi’ne göz atın.

3 Toplam Yazılan Byte (TBW), JEDEC Client Workload’tan (JESD219A) alınmıştır.