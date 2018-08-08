Kingston’dan 256 GB’lık yeni microSD Kart

256 GB kapasiteye sahip Canvas React, etkileyici 4K videolar kaydetmek isteyenler için tasarlandı

Kingston Technology Company Inc’in Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital Inc, Canvas React microSD kart serisine 256 GB kapasiteli bir model daha eklediğini duyurdu.Böylece kullanıcılar artık 32 GB ile 256 GB arasında değişen modellere sahip microSD Kart serisinden depolama ve performans ihtiyaçlarına en uygun tercihleri yapabiliyor.

Kingston Canvas React serisi microSD kartlar, aksiyonun kesintisiz olduğu anlarda seri çekim yapmak veya etkileyici 4K videolar kaydetmek isteyenler için tasarlandı. Kullanıcılara daha fazlasını elde etmeleri için esneklik sunan bu kartlar cihazlardaki depolama alanı bitecek endişesini de azaltıyor.

Bu kartlar, en zorlu koşullarda bile hayatın her anını kaydetmek için gereken hızı, kapasiteyi ve dayanıklılığı sunuyor. 100 MB/s okuma ve 80 MB/s yazmaya ulaşan Class 10 UHS-I U3 hızlarıyla, kullanıcılar yaşadıkları maceraları full HD olarak çekebiliyor veya DSLR aynasız kameraları ya da üst düzey akıllı telefonları sayesinde 4K çözünürlükte kaydedebiliyor. Kapasite artışının yanı sıra, Canvas React microSD kartlarında Video Speed Class 30 (V30) ve A1 App Performance Rating özelliği de bulunuyor.

Bu yeni geliştirilen özellikler kullanıcılara, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video kaydı ile oyunlar için kullanılan yoğun grafikli multimedya dosyaları için yeterli depolama alanı sağlıyor.