İlk Kirin 710 İşlemcili Akıllı Telefon: Huawei Nova 3i

Huawei, geçen Çarşamba Nova 3'ü P20 Lite'ın başka bir varyasyonu olarak tanıttı. Şimdi de Huawei Nova 3i denilen bir versiyonu, Filipinler'de ortaya çıktı. Nova 3'ün aksine, yeni telefon 4 GB RAM, temel 16 MP + 2 MP arka kamera ve selfie için 24 MP + 2 MP bir kamera sistemine sahip.

Huawei Nova 3i, HiSilicon tarafından üretilen 12nm yeni Kirin 710 yonga setli ilk akıllı telefon. İşlemci 2,2 GHz'de dört Cortex-A73 ve güç verimliliği için 1,7 GHz'de dört Cortex-A53 gücüne sahip.

Ekran, FullHD + çözünürlüğünde, 6.3 inç LCD ve orijinal Nova 3 gibi 19: 9 oranına sahip. Huawei Nova 3i, 128 GB'lık depolama alanına sahip, ancak 256 GB'a kadar genişletmek için micro SD kart yuvası da bulunuyor. Huawei EMUI 8.1 arayüzü ile Android Oreo 8.1 kullanan telefon, bu arayüz ile AI özelliklerini ve GPU Turbo modunu da aktif hale getiriyor.

Bağlantı, 2,4 GHz'de Wi-FI 802.11b / g / n ve Bluetooth 4.2 ile sınırlıdır. Telefonun 3,5 mm ses jakı olabilir, ancak hızlı şarj desteği olmayan bir klasik mikro USB de bulunur. Güç hücresi 3,340 mAh'dir ve düzenli olarak 10W şarj sağlar.

Siyah, Beyaz ve Mor renklerde sunulan Huawei Nova 3i, Filipli perakendeci Lazada'da veya birden fazla çevrimdışı mağazada çevrimiçi ön sipariş için kullanılabilir. Cihazın maliyeti 15,990 PHP veya yaklaşık 300 $ / 260 €. Telefonun 19 Temmuz-27 Temmuz tarihleri ​​arasında ön sipariş veren herkese, yaklaşık 55 $ veya 50 € bedeli olan ücretsiz bir Bluetooth hoparlör veriliyor.