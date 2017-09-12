Kırmızı iPhone X’e Bir Göz Atın

Şimdiye dek yapılan bütün haberler ve söylentilerde iPhone 8 veya iPhone X'in beyaz, siytah ve altın renklerini görmüştük. Ancak yeni bir video yeni iPhone modelinin kırmızı rengini de bizlere gösteriyor.

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Bu ilk kırmızı iPhone değil ama yeni sunumda kırmızı ile beraber verilen ilk iPhone modeli olacak.

Bu video bize showroom veya geliştirme tesisine benzeyen bir yerde çekilmiş gibi geliyor. Fakat çekimin Çin şehri olan Guangzhou'dan geldiği söyleniyor. Bu şehirde iki büyük Apple mağazası bulunmakta.

Telefon rengi biraz bordoyu andırıyor. Arkasında görülen iPhone 7s kırmızısı ise daha parlak. Ayrıca altın rengi telefonda daha çok bronz rengini andırıyor.

Renkler bütün bölgelere dağıtılmayabilir. Tüm bunları bu akşam yapılacak olan Apple etkinliğinde göreceğiz.

Bizden ayrılmayın .