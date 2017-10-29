Kızına iPhone X’i Gösteren Mühendis Apple’dan Kovuldu

iPhone X. Tanıtılmadan aylar önce açığa çıkan ve tasarımları her yerde çarşaf gibi sergilenen cihaz. Hatta tanıtımı sonrasında da davetli firmalar iPhone x’in kendisini videolarını çekerek küçük bir inceleme de yaptılar.

Durum böyle iken geçen Cumartesi bir video Yotube ortamına düştü. Videoda bir Yotuber iPhone X’ten bahsediyordu. Çoğunlukla makyaj ve giyim alışverişini içeren Silikon Vadisi’nde bir Eylül günü beş dakikalık bir video yayınladı. Henüz kimseye gönderilmemiş olan bu telefonu tanınmamış bir Vlogerın elinde olması şaşkınlık yarattı. Ardından Apple bir araştırma yaparak durumun nereden kaynaklandığındı buldu.

Yotuber, Apple mühendisinin kızı Brooke Amelia Peterson‘dı. Olanlar oldu ve mühendis baba Apple’dan kovuldu.

Peki telefon kızın eline nasıl geçti

Cupertino’daki Apple’ın kampüsünde babasını ziyaret ediyor. Kafedeki babasının elindeki iPhone X ile kısa bir video çekiyor. Toplamda 45 saniyelik bu video pahalıya patladı.

Dün bir video yayınlayan Peterson, olanlar için özür diliyor. Apple’ın kurallarını çiğnediğinden haberi olmadığını ve ayrıca videoda babasını kovmuş olsalar bile Apple ürünlerini sevdiğini ve kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

iPhone X’in gölgesinde kalan iPhone 8 satışlarından sonra X’in piyasaya sürülme tarihi geciktirilmişti. Henüz satışa sunulmayan ürün merakla bekleniyor. Neyi merkala bekleniyor derseniz satış rakamları tabi ki.